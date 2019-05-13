Ramazan Medine usulü iftar Şehzadebaşında
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RAMAZAN HABERLERİ

Medine usulü iftar Şehzadebaşı’nda

Yedi Hilal Derneği bu Ramazan’da da Medine usulü yer sofrasını açarak geleneksel iftarını gerçekleştirdi. Şehzadebaşı Camii’ne kurulan iftar sofrasında yüzlerce vatandaş iftarlarını açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehzadebaşı Camii'nde düzenlenen iftar programı.
Şehzadebaşı Camii'nde düzenlenen iftar programı.

Yedi Hilal Derneği’nin geleneksel hale getirdiği “Medine usulü iftar”, çok sayıda vatandaşın katılımıyla Şehzadebaşı Camisi avlusunda gerçekleştirildi. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen iftar programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız, dernek olarak geleneksel hale getirdikleri iftarda teşkilat üyeleri ve misafirlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Sarıyıldız, derneğin çalışmalarından bahsederek, “Yedi Hilal, geldiğimiz noktada 50’ye varan şubesi, 70’in üzerinde üniversite teşkilatıyla, Türkiye’nin en doğusundan en batısına çalışmalarını gönül dostlarımızın dua ve destekleriyle devam ettiriyor” ifadelerini kullandı.

DİĞER İLLERE DE ÖRNEK OLDUK

Derneklerince başlatılan cami avlusunda iftar programlarının birçok sivil toplum kuruluşuna örnek olduğunu aktaran Sarıyıldız, cami bahçesindeki ilk iftarı 2014’te yaptıklarını, bugün ise Türkiye’nin pek çok farklı ilinde şubeleri eliyle cami merkezli Medine usulü iftar sofralarının kurulduğunu, ayrıca pek çok vakıf ve derneğin de Medine usulü iftar sofraları kurmaya başladığını dile getirdi.

GELECEĞİ KURACAK OLANLAR FEDAKARLIK YAPANLARDIR

Sarıyıldız, “Bizler biliyoruz ki geleceği kuracak olanlar, rahatından vazgeçenler, fedakarlık yapanlar, çoklukla övünmeyenler ilim ve hikmeti kuşanma azminde olanlardır” diyerek, şunları kaydetti: “Yedi Hilal ortaya koyduğu işlerle duruşuyla kardeşlik davasını yüceltmesiyle, tevazuya ve en önemlisi samimiyete talip olmasıyla yürüyor yarınlara. Bu duruşun, bu düşünüşün devam edebilmesi için ihtiyacımız olan tek şey, sizlerin fiili ve kavli dualarıdır. Dua edin ki bu gençlerden Musablar, Ömerler çıksın, dua edin ki bu gençlerden Selahaddinler, Fatihler, Mimar Sinanlar, Aliyalar çıksın” Vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte, yere kurulan iftar sofralarında oruçlarını açtı. Çorba, pilav, tatlı, kavurma, zemzem ve hurmanın ikram edildiği program, Şehzadebaşı Camisi’nde kılınan akşam namazının ardından sona erdi.

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