Ramazan Yatsı ezanından sonra cami minarelerinden tekbirler salavatlar ve dualar okunacak
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RAMAZAN HABERLERİ

Yatsı ezanından sonra cami minarelerinden tekbirler salavatlar ve dualar okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kadir Gecesi münasebetiyle yatsı ezanının ardından tüm minarelerden tekbirler, salavatlar ve duaların yükseleceğini belirterek, “Milletimizi evlerinden tekbirler ve salavatlara eşlik etmeye davet ediyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Yatsı ezanından sonra cami minarelerinden tekbirler salavatlar ve dualar okunacak
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu gece yatsı ezanının ardından camilerin minarelerinden salavatların, tekbirlerin okunup duaların edileceğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, “Duaya davet. Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi münasebetiyle bu akşam yatsı ezanlarının ardından tüm minarelerimizden tekbirler, salavatlar ve dualar yükselecektir. Milletimizi evlerinden tekbirler ve salavatlara eşlik etmeye ve dualara amin demeye davet ediyorum” dedi.

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