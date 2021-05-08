Yatsı ezanından sonra cami minarelerinden tekbirler salavatlar ve dualar okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu gece yatsı ezanının ardından camilerin minarelerinden salavatların, tekbirlerin okunup duaların edileceğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, “Duaya davet. Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi münasebetiyle bu akşam yatsı ezanlarının ardından tüm minarelerimizden tekbirler, salavatlar ve dualar yükselecektir. Milletimizi evlerinden tekbirler ve salavatlara eşlik etmeye ve dualara amin demeye davet ediyorum” dedi.
Duaya davet
Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi münasebetiyle bu akşam yatsı ezanlarının ardından tüm minarelerimizden tekbirler, salavatlar ve dualar yükselecektir. Milletimizi evlerinden tekbirler ve salavatlara eşlik etmeye ve dualara Âmin demeye davet ediyorum.
Duaya davet