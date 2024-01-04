İspanya La Liga 19. haftasında Real Madrid evinde Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.
, İspanya La Liga 19. haftasında evinde Mallorca ile karşılaştı. Antonio Rüdiger’in 78. dakika da attığı golle Real Madrid maçtan 1-0 galip ayrıldı. Milli genç yıldız Arda Güler kadroda yer aldı fakat forma şansı bulamadı. Real Madrid - Mallorca maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
REAL MADRİD - MALLORCA MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ
REAL MADRİD - MALLORCA MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ
REAL MADRİD - MALLORCA MAÇ SONUCU
REAL MADRİD - MALLORCA MAÇ SONUCU
İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU
İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU
İSPANYA LA LİGA 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
İSPANYA LA LİGA 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
İSPANYA LA LİGA GOL KRALLIĞI
İSPANYA LA LİGA GOL KRALLIĞI
#Real Madrid
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#İspanya La Liga
44 dakika önce