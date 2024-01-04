İspanya La Liga 8. haftasında Girona evinde Real Madrid’i konuk etti. Maçı Real Madrid deplasmanda 3-0’lık skorla kazandı. Goler dakika 17’ Joselu, 21’ Aurelien Tchouameni ve 71’ Jude Bellingham’dan geldi. Real Madrid’de Nacho Fernandez dakika 90’da kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Milli yıldız Arda Güler sakatlığı sebebiyle bu maçta da forma giymedi. Real Madrid ligdeki 7. galibiyetini alarak 21 puanla 1. sırada yer aldı. Girona ise 19 puanla 3. sırada yer aldı. Girona - Real Madrid maç özetini izlemek ve İspanya La Liga puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.