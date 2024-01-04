|
Özgün

Real Madrid 3 puana Rüdiger ile ulaştı

İspanya La Liga 19. haftasında Real Madrid evinde Mallorca’yı konuk etti. Arda Güler’in de kadroda yer aldığı maçta Real Madrid rakibini Antonio Rüdiger’in attığı golle 1-0 mağlup etti. Madrid bu sonuçla 48 puana yükselerek averajla liderliğini korudu. Real Madrid - Mallorca maç özeti ve golleri haberimizde.

09:34 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:51 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İspanya La Liga 19. haftasında Real Madrid evinde Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.
İspanya La Liga 19. haftasında Real Madrid evinde Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.
, İspanya La Liga 19. haftasında evinde Mallorca ile karşılaştı. Antonio Rüdiger’in 78. dakika da attığı golle Real Madrid maçtan 1-0 galip ayrıldı. Milli genç yıldız Arda Güler kadroda yer aldı fakat forma şansı bulamadı. Real Madrid - Mallorca maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

REAL MADRİD - MALLORCA MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

Real Madrid - Mallorca maç özetini izlemek için

REAL MADRİD - MALLORCA MAÇ SONUCU

İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU

İSPANYA LA LİGA 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

İSPANYA LA LİGA GOL KRALLIĞI





#Real Madrid
#Mallorca
#İspanya La Liga
44 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sosyal yardım ödeme miktarları değişti! Ocak zammı ile aile destek, evde bakım, engelli aylığı...