Real Madrid 2023-2024 takım kadrosu
Dünya futbolunun en ünlü oyuncularını kadrosunda bulunduran Real Madrid’in 2023-2024 sezonu takım kadrosu futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Çok sayıda şampiyonluk yaşamış ve Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla zafer elde eden kulüp ünvanını elinde bulunduran Real Madrid, bu sezon yaptığı genç transferlerle dikkat çekti. Real Madrid 2023-2024 sezonu takım kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
REAL MADRİD 2023-2024 SEZONU TAKIM KADROSU
1 Thibaut Courtois
Kaleci
11 May 1992 (31) Belçika 45.00 mil. €
13 Andriy Lunin
Kaleci
11 Şub 1999 (24) Ukrayna 5.00 mil. €
3 Éder Militão
Stoper
18 Oca 1998 (25) Brezilya
İspanya 70.00 mil. €
4 David Alaba
Stoper
24 Haz 1992 (31) Avusturya 40.00 mil. €
22 Antonio Rüdiger
Stoper
3 Mar 1993 (30) Almanya
Sierra Leone 32.00 mil. €
6 Nacho Fernández
Stoper
18 Oca 1990 (33) İspanya 6.00 mil. €
23 Ferland Mendy
Sol Bek
8 Haz 1995 (28) Fransa
Senegal 25.00 mil. €
20 Fran García
Sol Bek
14 Ağu 1999 (23) İspanya 12.00 mil. €
2 Daniel Carvajal
Sağ Bek
11 Oca 1992 (31) İspanya 12.00 mil. €
17 Lucas Vázquez
Sağ Bek
1 Tem 1991 (32) İspanya 8.00 mil. €
16 Álvaro Odriozola
Sağ Bek
14 Ara 1995 (27) İspanya 5.00 mil. €
18 Aurélien Tchouaméni
Önlibero
27 Oca 2000 (23) Fransa
Kamerun 85.00 mil. €
27 Antonio Blanco
Önlibero
23 Tem 2000 (23) İspanya 5.00 mil. €
5 Jude Bellingham
Merkez orta saha
29 Haz 2003 (20) İngiltere 120.00 mil. €
15 Federico Valverde
Merkez orta saha
22 Tem 1998 (25) Uruguay
İspanya 100.00 mil. €
12 Eduardo Camavinga
Merkez orta saha
10 Kas 2002 (20) Fransa
Kongo 85.00 mil. €
8 Toni Kroos
Merkez orta saha
4 Oca 1990 (33) Almanya 15.00 mil. €
19 Dani Ceballos
Merkez orta saha
7 Ağu 1996 (26) İspanya 12.00 mil. €
10 Luka Modric
Merkez orta saha
9 Eyl 1985 (37) Hırvatistan 10.00 mil. €
21 Brahim Díaz
On Numara
3 Ağu 1999 (23) İspanya
Fas 20.00 mil. €
24 Arda Güler
On Numara
25 Şub 2005 (18) Türkiye 15.00 mil. €
30 Reinier
On Numara
19 Oca 2002 (21) Brezilya 2.00 mil. €
7 Vinicius Junior
Sol Kanat
12 Tem 2000 (23) Brezilya
İspanya 150.00 mil. €
11 Rodrygo
Sağ Kanat
9 Oca 2001 (22) Brezilya
İspanya 100.00 mil. €
14 Joselu
Santrafor
27 Mar 1990 (33) İspanya
Almanya 6.00 mil. €