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Real Madrid 2023-2024 sezonu takım kadrosu

İspanyol devi Real Madrid’in 2023-2024 kadrosu, dünyada birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’den yapılan genç yıldız Arda Güler transferi sonrası tüm gözler Real Madrid 2023-2024 sezonu kadrosuna çevrildi. Arda Güler’in yanında birçok genç oyuncuyu daha kadrosuna katan Real Madrid, yaptığı transferlerle ses getirdi. Peki Real Madrid’in kadrosunda kimler var? İşte 2023-2024 sezonu Real Madrid takım kadrosu.

11:33 . 24/07/2023 Monday
Yeni Şafak
Real Madrid 2023-2024 takım kadrosu

Real Madrid 2023-2024 takım kadrosu

Dünya futbolunun en ünlü oyuncularını kadrosunda bulunduran Real Madrid’in 2023-2024 sezonu takım kadrosu futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Çok sayıda şampiyonluk yaşamış ve Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla zafer elde eden kulüp ünvanını elinde bulunduran Real Madrid, bu sezon yaptığı genç transferlerle dikkat çekti. Real Madrid 2023-2024 sezonu takım kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

REAL MADRİD 2023-2024 SEZONU TAKIM KADROSU

1 Thibaut Courtois

Kaleci

11 May 1992 (31) Belçika 45.00 mil. €

13 Andriy Lunin

Kaleci

11 Şub 1999 (24) Ukrayna 5.00 mil. €

3 Éder Militão

Stoper

18 Oca 1998 (25) Brezilya

İspanya 70.00 mil. €

4 David Alaba

Stoper

24 Haz 1992 (31) Avusturya 40.00 mil. €

22 Antonio Rüdiger

Stoper

3 Mar 1993 (30) Almanya

Sierra Leone 32.00 mil. €

6 Nacho Fernández

Stoper

18 Oca 1990 (33) İspanya 6.00 mil. €

23 Ferland Mendy

Sol Bek

8 Haz 1995 (28) Fransa

Senegal 25.00 mil. €

20 Fran García

Sol Bek

14 Ağu 1999 (23) İspanya 12.00 mil. €

2 Daniel Carvajal

Sağ Bek

11 Oca 1992 (31) İspanya 12.00 mil. €

17 Lucas Vázquez

Sağ Bek

1 Tem 1991 (32) İspanya 8.00 mil. €

16 Álvaro Odriozola

Sağ Bek

14 Ara 1995 (27) İspanya 5.00 mil. €

18 Aurélien Tchouaméni

Önlibero

27 Oca 2000 (23) Fransa

Kamerun 85.00 mil. €

27 Antonio Blanco

Önlibero

23 Tem 2000 (23) İspanya 5.00 mil. €

5 Jude Bellingham

Merkez orta saha

29 Haz 2003 (20) İngiltere 120.00 mil. €

15 Federico Valverde

Merkez orta saha

22 Tem 1998 (25) Uruguay

İspanya 100.00 mil. €

12 Eduardo Camavinga

Merkez orta saha

10 Kas 2002 (20) Fransa

Kongo 85.00 mil. €

8 Toni Kroos

Merkez orta saha

4 Oca 1990 (33) Almanya 15.00 mil. €

19 Dani Ceballos

Merkez orta saha

7 Ağu 1996 (26) İspanya 12.00 mil. €

10 Luka Modric

Merkez orta saha

9 Eyl 1985 (37) Hırvatistan 10.00 mil. €

21 Brahim Díaz

On Numara

3 Ağu 1999 (23) İspanya

Fas 20.00 mil. €

24 Arda Güler

On Numara

25 Şub 2005 (18) Türkiye 15.00 mil. €

30 Reinier

On Numara

19 Oca 2002 (21) Brezilya 2.00 mil. €

7 Vinicius Junior

Sol Kanat

12 Tem 2000 (23) Brezilya

İspanya 150.00 mil. €

11 Rodrygo

Sağ Kanat

9 Oca 2001 (22) Brezilya

İspanya 100.00 mil. €

14 Joselu

Santrafor

27 Mar 1990 (33) İspanya

Almanya 6.00 mil. €


Arda Güler’in Real Madrid’de oynayacağı maç takvimi belli oldu
Arda Güler’in Real Madrid’de oynayacağı maç takvimi belli oldu

Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin gerçekleşmesinin ardından milyonlarca futbolsever İspanya Ligi'nin ne zaman başlayacağını merak ederek araştırıyor. Arda Güler, 20 milyon Euro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon Euro bonus bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Dünya basını günlerdir Arda Güler’in transferini konuşuyor. Şimdiden gözler Arda Güler’in Real Madrid’de oynayacağı ilk maça çevrildi. Milli Futbolcu, ABD'de düzenlenecek olan özel turnuvada Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus karşısında ter dökecek. Peki İspanya Ligi ne zaman başlıyor? Arda Güler Real Madrid’de ilk maçına ne zaman çıkacak? İşte Arda Güler’li Real Madrid’in lig takvimi:


#Real Madrid
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#maç kadrosu
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