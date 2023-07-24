REAL MADRİD 2023-2024 SEZONU TAKIM KADROSU

Dünya futbolunun en ünlü oyuncularını kadrosunda bulunduran Real Madrid’in 2023-2024 sezonu takım kadrosu futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Çok sayıda şampiyonluk yaşamış ve Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla zafer elde eden kulüp ünvanını elinde bulunduran Real Madrid, bu sezon yaptığı genç transferlerle dikkat çekti. Real Madrid 2023-2024 sezonu takım kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.