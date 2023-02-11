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FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Benzema ve Cristiano Ronaldo karşı karşıya

FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Benzema’lı Real Madrid ve Cristiano Ronaldo'lu Al Hilal Riyadh karşı karşıya geliyor. Futbol severlerin merakla beklediği maç Fas’ın Rabat şehrinde bulunan Moulay Abdellah stadyumunda oynanacak. Maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Peki Real Madrid - Al Hilal Riyadh maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç detayları.

14:29 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Real Madrid - Al Hilal Riyadh

Real Madrid - Al Hilal Riyadh

FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde heyecan dorukta. İspanyol devi Real Madrid yıldızlar karması Al Hilal ile karşılaşıyor. Maç detaylarına haberimizden ulalabilirsiniz.

REAL MADRİD - AL HİLAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FIFA Dünya Kulüpler Kupası finali bu akşam saat 22.00’da başlayacak. Maç
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.


#Real Madrid
#Karim Benzema
#Cristiano Ronaldo
#FIFA
#Dünya Kulüpler Kupası
#final
15 dakika önce
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FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Benzema ve Cristiano Ronaldo karşı karşıya
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