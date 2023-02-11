Real Madrid

Fransa Lig’i 23. haftasında Monaco evinde PSG’yi ağırlıyor. PSG’yi Fransa liginde en fazla mağlup eden takım istatistiğine sahip olan Monaco, rakibiyle karşılaştığı son 5 maçtan 3 kez galip geldi. Ligde oynadığı son 7 maçta mağlup olmayan Monaco bu maçıda kazanarak 2. sıraya yerleşme planları yapacak. En yakın rakiplerine 8 puan fark atan lider PSG ise zorlu deplasmanda Messi, Mbpabbe ve Neymar gibi yıldızlarıyla galibiyet peşinde olacak. Peki Monaco - PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.