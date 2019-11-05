Sarı-kırmızılılar, geride kalan karşılaşmalarda 99 galibiyet alırken, 109 müsabakada da mağlup oldu.



Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Galatasaray, yarın TSİ 23.00’te Santiago Bernabeu’da İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç beinSports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Grupta geride kalan 3 müsabakada sarı-kırmızılılar, 1 puanla dördüncü sırada yer alırken, Madrid de 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Falcao ve Şener, Real Madrid maçında yok

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda karşı karşıya geleceği Real Madrid maçının kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı süren Şener Özbayraklı ve Radamel Falcao kadroda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında yarın deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosu belirlendi. Galatasaray’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılıların Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina"

Galatasaray’a Alman hakem

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Real Madrid ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Galatasaray’ın 6 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Santiago Bernabeu’da saat 23.00’de başlayacak mücadelede Zwayer’in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Patrick Ittrich olacak.

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 282 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 109 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 282 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 416 gol gördü.

Madrid deplasmanından Aslan galip ayrılması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

Şampiyonlar Ligi’ndeki 114. müsabaka

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 113 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28’inden galibiyetle ayrılırken, 57 defa da rakiplerine boyun eğdi. 28 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 185 gole kapatamadı. Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın başında bugüne kadar 75 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim’in öğrencileri 30 galibiyet, 29 mağlubiyet ve 16 beraberlik aldı.

Avrupa’daki galibiyet hasreti 10 maç

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 8 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (7 mağlubiyet, 3 beraberlik).

İki takım arasında 9. randevu

Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar resmi maçlarda 8 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk müsabakalarına 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Süper Kupa’da çıktı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar uzatmalarda Mario Jardel’in attığı altın golle kazanmış ve kupaya uzanan taraf olmuştu.

Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan 8 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 3, eflatun-beyazlılar da 5 kez sahadan galip ayrıldı. Aslan, Madrid kalesine 10 gol atarken, kalesinde ise 22 gol gördü.



