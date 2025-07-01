2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan bu akşam da devam ediyor. İspanyol devi Real Madrid ile İtalyan Juventus ekiplerinin karşı karşıya geleceği mücadele için artık az bir süre kaldı. Maçı takip edecek olan futbolseverler ise Real Madrid-Juventus maçı hangi kanalda sorgulamalarını arttırdı. İşte karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ve maçtan notlar.





REAL MADRİD-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA,SAAT KAÇTA?

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda bu akşam Real Madrid ile Juventus çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. Saat 22.00'da başlayacak dev maç TRT 1 ve Tabii platformlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, F. Garcia, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Vinicius Jr, Mbappe.

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Costa, McKennie, Locatelli, Kostic, N. Gonzalez, Koopmeiners, Kenan Yıldız

REAL MADRID'TE SON DURUM

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın grup etabını namağlup tamamlayan Real Madrid, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Al Hilal'la 1-1 berabere kalan İspanyol ekibi, Pachuca ve Salzburg'u 3 golle yendi. Real Madrid'de Arda Güler bu karşılaşmaların üçünde de süre alırken 1 kez ağları havalandırdı. İspanyol devi yeni sezon öncesinde Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold ve Franco Mastantuono transferlerini açıkladı.

JUVENTUS'TA SON DURUM

Teknik direktörlük görevi için Igor Tudar'la yeniden anlaşan Juventus, grup aşamasını tek yenilgiyle geçti. Al Ain'i 5-0, Wydad'ı ise 4-1 yenen siyah-beyazlılar, Manchester Ctiy'ye 5-2 kaybetti. Juventus yeni sezon öncesinde henüz transfer yapmadı.

MAÇ HARD ROCK STADI'NDA