Real Madrid Juventus maçı hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilen konulardan. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finale yükselme maçında bu akşam Real Madrid ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maça dakikalar kalırken, karşılaşmanın hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağı hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. ABD'nin Florida kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid-Juventus maçının yayınlanacağı kanal bilgileri ile maçın muhtemel kadrosu haberimizde. İşte dev maç öncesi son gelişmeler ve detaylar.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan bu akşam da devam ediyor. İspanyol devi Real Madrid ile İtalyan Juventus ekiplerinin karşı karşıya geleceği mücadele için artık az bir süre kaldı. Maçı takip edecek olan futbolseverler ise Real Madrid-Juventus maçı hangi kanalda sorgulamalarını arttırdı. İşte karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ve maçtan notlar.
REAL MADRİD-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA,SAAT KAÇTA?
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda bu akşam Real Madrid ile Juventus çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. Saat 22.00'da başlayacak dev maç TRT 1 ve Tabii platformlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, F. Garcia, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Vinicius Jr, Mbappe.
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Costa, McKennie, Locatelli, Kostic, N. Gonzalez, Koopmeiners, Kenan Yıldız
REAL MADRID'TE SON DURUM
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın grup etabını namağlup tamamlayan Real Madrid, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Al Hilal'la 1-1 berabere kalan İspanyol ekibi, Pachuca ve Salzburg'u 3 golle yendi. Real Madrid'de Arda Güler bu karşılaşmaların üçünde de süre alırken 1 kez ağları havalandırdı. İspanyol devi yeni sezon öncesinde Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold ve Franco Mastantuono transferlerini açıkladı.
JUVENTUS'TA SON DURUM
Teknik direktörlük görevi için Igor Tudar'la yeniden anlaşan Juventus, grup aşamasını tek yenilgiyle geçti. Al Ain'i 5-0, Wydad'ı ise 4-1 yenen siyah-beyazlılar, Manchester Ctiy'ye 5-2 kaybetti. Juventus yeni sezon öncesinde henüz transfer yapmadı.
MAÇ HARD ROCK STADI'NDA
Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens, Florida, ABD'de bulunan bir Amerikan futbolu stadyumu. Miami Dolphins maçlarını burada oynamaktadır. Ayrıca Florida Marlins 1993-2011 arasında burada maç yaptı. Başlangıçta adı Joe Robbie Stadium olan stadyum, zaman içinde Pro Player Park, Pro Player Stadium, Dolphin Stadium, Dolphins Stadium ve Land Shark Stadium olarak da adlandırıldı. 18 Ocak 2010'da Miami Dolphins ile Sun Life Financial arasında yapılan anlaşma ile stadyumun adı beş yıllığına Sun Life Stadium oldu. Anlaşmaya göre Sun Life, her yıl $7,5 milyon (toplamda $37,5 milyon) ödedi.[ Ağustos 2016'da stadyumun isim hakkını Hard Rock Cafe satın aldı.