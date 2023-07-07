Real Madrid’de oynayan Türk futbolcular hangileri?

Uzun zamandır adı birçok dev kulüple anılan Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık anlaşma sağladı. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, Arda Güler'in transferini sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla da takipçilerine duyurdu. Milli futbolcu, yarın TSİ 13.00'te Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerde basına tanıtılacak. Peki Fenerbahçe Arda Güler transferinden ne kadar gelir elde etti? İşte sorunun cevabı.