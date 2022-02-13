Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman? Recep ayının13.14.15. gecelerinin faziletleri

İslam dünyasında mübarek kabul edilen ve özel olarak kutlanan on bir ayın sultanı ramazanın müjdecisi üç ayların başlaması ve recep ayının gelmesiyle birlikte, mübarek recep ayının 13. 14. ve 15. günlerinin ne zamana denk geldiği merak konusu oldu. Peki, Recep ayının 15. günü ne zaman, hangi gün?

RECEP AYININ 13. 14. 15. GÜNLERİ NE ZAMAN?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

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Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyam-Biyd, aydınlık günler anlamını içerisinde barındırmaktadır. Ayın konumu dolayısıyla gecelerin daha aydınlık olması dolayısıyla bu ismi almıştır.

Üç aylar ve Recep ayı bu yıl 13 Şubat 2021 tarihinde başladı. Dolayısı ile 26 Şubat tarihinde recep ayının 13. günü idrak edilecek.

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

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2022 RECEP AYI TARİHLERİ

Recep ayı ve günleri şu şekilde:

2 Şubat : Recep ayı 1. günü

3 Şubat : Recep ayı 2. günü

4 Şubat : Recep ayı 3. günü

5 Şubat : Recep ayı 4. günü

6 Şubat : Recep ayı 5. günü

7 Şubat : Recep ayı 6. günü

8 Şubat : Recep ayı 7. günü

9 Şubat : Recep ayı 8. günü

10 Şubat : Recep ayı 9. günü

11 Şubat : Recep ayı 10. günü

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12 Şubat : Recep ayı 11. günü

13 Şubat : Recep ayı 12. günü

14 Şubat : Recep ayı 13. günü

15 Şubat : Recep ayı 14. günü

16 Şubat : Recep ayı 15. günü

17 Şubat : Recep ayı 16. günü

18 Şubat : Recep ayı 17. günü

19 Şubat : Recep ayı 18. günü

20 Şubat : Recep ayı 19. günü

21 Şubat : Recep ayı 20. günü

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22 Şubat : Recep ayı 21. günü

23 Şubat : Recep ayı 22. günü

24 Şubat : Recep ayı 23. günü

25 Şubat : Recep ayı 24. günü

26 Şubat : Recep ayı 25. günü

27 Şubat : Recep ayı 26. günü

28 Şubat : Recep ayı 27. günü

1 Mart : Recep ayı 28. günü

2 Mart : Recep ayı 29. günü

3 Mart : Recep ayı 30. günü

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4 Mart : Şaban ayı 1. günü