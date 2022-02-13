Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman? Recep ayının13.14.15. gecelerinin faziletleri

İslam dünyasında mübarek kabul edilen ve özel olarak kutlanan on bir ayın sultanı ramazanın müjdecisi üç ayların başlaması ve recep ayının gelmesiyle birlikte, mübarek recep ayının 13. 14. ve 15. günlerinin ne zamana denk geldiği merak konusu oldu. Peki, Recep ayının 15. günü ne zaman, hangi gün?RECEP AYININ 13. 14. 15. GÜNLERİ NE ZAMAN?
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.
Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyam-Biyd, aydınlık günler anlamını içerisinde barındırmaktadır. Ayın konumu dolayısıyla gecelerin daha aydınlık olması dolayısıyla bu ismi almıştır.
Üç aylar ve Recep ayı bu yıl 13 Şubat 2021 tarihinde başladı. Dolayısı ile 26 Şubat tarihinde recep ayının 13. günü idrak edilecek.
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.
2022 RECEP AYI TARİHLERİ
Recep ayı ve günleri şu şekilde:
2 Şubat : Recep ayı 1. günü
3 Şubat : Recep ayı 2. günü
4 Şubat : Recep ayı 3. günü
5 Şubat : Recep ayı 4. günü
6 Şubat : Recep ayı 5. günü
7 Şubat : Recep ayı 6. günü
8 Şubat : Recep ayı 7. günü
9 Şubat : Recep ayı 8. günü
10 Şubat : Recep ayı 9. günü
11 Şubat : Recep ayı 10. günü
12 Şubat : Recep ayı 11. günü
13 Şubat : Recep ayı 12. günü
14 Şubat : Recep ayı 13. günü
15 Şubat : Recep ayı 14. günü
16 Şubat : Recep ayı 15. günü
17 Şubat : Recep ayı 16. günü
18 Şubat : Recep ayı 17. günü
19 Şubat : Recep ayı 18. günü
20 Şubat : Recep ayı 19. günü
21 Şubat : Recep ayı 20. günü
22 Şubat : Recep ayı 21. günü
23 Şubat : Recep ayı 22. günü
24 Şubat : Recep ayı 23. günü
25 Şubat : Recep ayı 24. günü
26 Şubat : Recep ayı 25. günü
27 Şubat : Recep ayı 26. günü
28 Şubat : Recep ayı 27. günü
1 Mart : Recep ayı 28. günü
2 Mart : Recep ayı 29. günü
3 Mart : Recep ayı 30. günü
4 Mart : Şaban ayı 1. günü