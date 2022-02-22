Özgün Recep ayının 27 gecesi faziletleri Recep ayının 27 gecesi ne zaman?
ÖZGÜN HABERLER

Recep ayının 27. gecesi faziletleri: Recep ayının 27. gecesi ne zaman?

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç kandili müslümanlar tarafından büyük önem taşıyor. Recep ayının 27. günü olan Miraç kandili için hazırlıklar şimdiden başladı. Recep ayının 27. gecesi olan Miraç kandili 2022 yılında hangi güne geliyor? Recep ayının 27. gecesinin faziletleri nelerdir? Recep ayının 27. gecesi duası ve ibadetleri neler? İşte konuya ilişkin detyalar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep ayının 27. gecesi faziletleri: Recep ayının 27. gecesi ne zaman?
recep ayı

Milyonlarca Müslüman için fırsat günlerinden biri olan mübarek Miraç gecesi her yıl olduğu gibi 2022'de de dualar ve ibadetlerle eda edilecek. Miraç Kandili 2022'de 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan geceye denk geliyor. Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili hakkında detaylar merak kazandı.

RECEP AYININ 27. GECESİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir. 2022 yılındaki Miraç Kandili ise 27 Şubat Pazar tarihinde denk gelmektedir. Daha doğrusu Miraç Kandili'nin günü 28 Şubat Pazartesiye denk gelirken, Miraç Kandilinin gecesi ise 27 Şubat Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gece olmaktadır.

Miraç kandili gecesi : 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece

Miraç kandili günü : 28 Şubat Pazartesi imsak vaktinden akşam namazına kadar olan süre

Recebin 27. günü ise 28 Şubat Pazartesiye denk geliyor.

RECEP AYININ 27. GECESİNİN FAZİLETLERİ

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı ihsan ve bereket ayı olarak niteleniyor. Recep ayında yapılması gereken ibadetler ve kılınması tavsiye edilen namazlar var. Recep ayının 27. gecesinde yapılan ibadetlerin ise özel bir yeri bulunuyor.

Hazreti Muhammed Recep ayının hikmetine dair şöyle buyuruyor;

-"Recep Allah"ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümetimin ayıdır" (Buhârî).

Peygamberin 'Allahın ayı dediği' Recep ayının önemi ve bu ayda yapılacak ibadetlerin sevabı büyüktür. Recep ayındaki en kutsal gece ilk haftadaki perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Bu gece Regaip Kandili gecesidir ki 'ihsan gecesi' olarak nitelenir.

RECEP AYINDA PEYGAMBERİMİZİN ETTİĞİ DUA

Peygamberimiz Ramazan ayı dışında en fazla Recep ve Şâban aylarında oruç tutmuşlardır. Recep ayı girdiğinde de peygamberimiz şu duayı sık sık okumuştur

Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan

Manası : Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.

RECEP AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Recep ayında sabah akşam her gün 70 kere istiğfarda bulunmak gerekir. “ ALLAHümmeğfirli verhamni ve tüb aleyye” istiğfarını çekmelidir.

Her 10 gününün zikirleri 100 kere okunacak.

1 ile 10 arası : Subhanel hayyil gayyum

10'u ile 20'si arası : SubhanALLAHil ehadis samed

20'si 30'u arası : SubhanALLAHi-r raufi

Recep Ayının İlk 10 Günü Çekilecek Tesbihler, Recep Ayı İlk On Günü Zikir ve Duaları
ÖZGÜN
Recep Ayının İlk 10 Günü Çekilecek Tesbihler, Recep Ayı İlk On Günü Zikir ve Duaları
Erteleme maçı Başakşehirin

Erteleme maçı Başakşehir'in

Konyaspor kaybetti Trabzonspor zirvede yapayalnız kaldı.
İşgalci İsrailden çocuk kıyımı

İşgalci İsrail'den çocuk kıyımı

​Filistin Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegalde sahaya indi: Türk şirketlerin yaptığı stadyumda başlama vuruşunu yaptı

Biden: ​Rusya saldırganlığına devam ederse yaptırımlarımız artacak.

​Vladimir Putin Ukrayna krizine ilişkin konuştu.

'Ukrayna'ya saldırı devam ederse bedeli ağır olacak.'

Bakan Koca'dan 65 yaş üstü uyarısı

Bakan Koca'dan 65 yaş üstü uyarısı

​Türkiye'nin 22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

Gine ziyaretini iptal eden Erdoğan yurda dönüyor.

Zelenskiy ile Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararını ele aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.