Recep ayının 27. gecesi faziletleri: Recep ayının 27. gecesi ne zaman?

Milyonlarca Müslüman için fırsat günlerinden biri olan mübarek Miraç gecesi her yıl olduğu gibi 2022'de de dualar ve ibadetlerle eda edilecek. Miraç Kandili 2022'de 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan geceye denk geliyor. Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili hakkında detaylar merak kazandı.

RECEP AYININ 27. GECESİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir. 2022 yılındaki Miraç Kandili ise 27 Şubat Pazar tarihinde denk gelmektedir. Daha doğrusu Miraç Kandili'nin günü 28 Şubat Pazartesiye denk gelirken, Miraç Kandilinin gecesi ise 27 Şubat Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gece olmaktadır.

Miraç kandili gecesi : 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece

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Miraç kandili günü : 28 Şubat Pazartesi imsak vaktinden akşam namazına kadar olan süre

Recebin 27. günü ise 28 Şubat Pazartesiye denk geliyor.

RECEP AYININ 27. GECESİNİN FAZİLETLERİ

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı ihsan ve bereket ayı olarak niteleniyor. Recep ayında yapılması gereken ibadetler ve kılınması tavsiye edilen namazlar var. Recep ayının 27. gecesinde yapılan ibadetlerin ise özel bir yeri bulunuyor.

Hazreti Muhammed Recep ayının hikmetine dair şöyle buyuruyor;

-"Recep Allah"ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümetimin ayıdır" (Buhârî).

Peygamberin 'Allahın ayı dediği' Recep ayının önemi ve bu ayda yapılacak ibadetlerin sevabı büyüktür. Recep ayındaki en kutsal gece ilk haftadaki perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Bu gece Regaip Kandili gecesidir ki 'ihsan gecesi' olarak nitelenir.

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RECEP AYINDA PEYGAMBERİMİZİN ETTİĞİ DUA

Peygamberimiz Ramazan ayı dışında en fazla Recep ve Şâban aylarında oruç tutmuşlardır. Recep ayı girdiğinde de peygamberimiz şu duayı sık sık okumuştur

Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan

Manası : Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.

RECEP AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Recep ayında sabah akşam her gün 70 kere istiğfarda bulunmak gerekir. “ ALLAHümmeğfirli verhamni ve tüb aleyye” istiğfarını çekmelidir.

Her 10 gününün zikirleri 100 kere okunacak.

1 ile 10 arası : Subhanel hayyil gayyum

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10'u ile 20'si arası : SubhanALLAHil ehadis samed

20'si 30'u arası : SubhanALLAHi-r raufi