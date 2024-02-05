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Recep ayının 27. gecesi yarın idrak edilecek! Recep ayının 27. gecesi faziletleri ve önemi nelerdir?

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç gecesi müslümanlar tarafından büyük önem taşıyor. Recep ayının 27. günü olan Miraç gecesi için hazırlıklar şimdiden başladı. Recep ayının 27. gecesi olan Miraç gecesi 2022 yılında hangi güne geliyor? Recep ayının 27. gecesinin faziletleri nelerdir? Recep ayının 27. gecesi duası ve ibadetleri neler? İşte konuya ilişkin detyalar...

12:56 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:56 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Recep ayının 27. gecesi
Recep ayının 27. gecesi

Milyonlarca Müslüman için fırsat günlerinden biri olan mübarek Miraç gecesi her yıl olduğu gibi 2024'de de dualar ve ibadetlerle eda edilecek. Miraç Gecesi 2024'de 6 Şubat Salı'yı 7 Şubat Çarşamba'ya bağlayan geceye denk geliyor. Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Gecesi hakkında detaylar merak kazandı.

RECEP AYININ 27. GECESİ NE ZAMAN?

Miraç Gecesi, Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir. 2024 yılındaki Miraç Gecesi ise 6 Şubat Salı tarihinde denk gelmektedir.

RECEP AYININ 27. GECESİNİN FAZİLETLERİ

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı ihsan ve bereket ayı olarak niteleniyor. Recep ayında yapılması gereken ibadetler ve kılınması tavsiye edilen namazlar var. Recep ayının 27. gecesinde yapılan ibadetlerin ise özel bir yeri bulunuyor.

Hazreti Muhammed Recep ayının hikmetine dair şöyle buyuruyor;

-"Recep Allah"ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümetimin ayıdır" (Buhârî).

Peygamberin 'Allahın ayı dediği' Recep ayının önemi ve bu ayda yapılacak ibadetlerin sevabı büyüktür. Recep ayındaki en kutsal gece ilk haftadaki perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Bu gece Regaip Gecesi gecesidir ki 'ihsan gecesi' olarak nitelenir.

RECEP AYINDA PEYGAMBERİMİZİN ETTİĞİ DUA

Peygamberimiz Ramazan ayı dışında en fazla Recep ve Şâban aylarında oruç tutmuşlardır. Recep ayı girdiğinde de peygamberimiz şu duayı sık sık okumuştur

Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan

Manası : Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.

RECEP AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Recep ayında sabah akşam her gün 70 kere istiğfarda bulunmak gerekir. “ ALLAHümmeğfirli verhamni ve tüb aleyye” istiğfarını çekmelidir.

Her 10 gününün zikirleri 100 kere okunacak.

1 ile 10 arası : Subhanel hayyil gayyum

10'u ile 20'si arası : SubhanALLAHil ehadis samed

20'si 30'u arası : SubhanALLAHi-r raufi

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