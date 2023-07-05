Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu. Memur ve emeklinin 6 aylık enflasyon farkı belli oldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada "1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihi arası için enflasyon farkı dahil ilave artışa seyyanen net 8 bin 77 TL artışı öngörüyoruz." dedi. Güler ayrıca "İ̇şçi̇ ve Bağkur emekli̇si̇ni̇n refah payı tekli̇fte var mı? sorusuna "Teklifimiz içerisinde şu anda yok. Çünkü en alt seviyede olan 5500 TL olan en düşük maaş, seçim öncesinde 7500 TL’ye çıkarılmıştı. Şu anda dağılım ve enflasyon farkının yansıtılması ile beraber şu andaki teklifimizde yer almıyor." diye cevap verdi.

Maaşlara ne kadar refah payı eklenecek?

Emekli ve memura verilecek refah payı henüz açıklanmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak.

Refah payı tahmini olarak ne kadar verilecek?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “Şu anda önceki uygulamalarda toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı alıyorduk. Emeklilerimiz direkt enflasyon farkını alıyor. Biz 3 dönemdir sosyal refah payı artışını gördük, yani seyyanen zamları gördük. Fiyat artışlarından çok çabuk etkilenen kırılgan kesim olan sabit ücretlilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı. Yüzde 15’ler seviyesinde bir enflasyon varken yüzde 30 artış yapıldı. Biz bu dönem daha fazla bir artış bekliyoruz.

Refah payı nedir?

Refah payı; memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktarıdır.

Seyyanen zam nedir, ne demek?