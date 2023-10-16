İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeyindeki saldırıları artırırken, sınırdaki askeri yığınak günden güne büyüyor. Gazze'de sıkışan milyonlarca Filistinli için ölümden tek kaçış yolu Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı. Gazze ve Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın kısa süreliğine de olsa açılacağı iddia edildi.

Refah Sınır kapısı açık mı?

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, başkent Kahire’de Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Şukri, “Mısır'ın Gazze Şeridi'ndeki gerilimi kontrol altına alma çabaları sürüyor.” dedi.

Mısırlı Bakan, Gazze Şeridi’ne yardımların ulaştırılmasına yönelik çabaların devam ettiğini ve yardımların bölgeye intikali için hazır bekletildiğini ifade etti. Şukri insani yardımların Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nda beklediğini ancak İsrail'in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını belirtti.

Refah sınır kapısında insanlık dramı yaşanıyor

İsrail'in Gazze'yi günlerce ablukaya alarak bombalamasıyla yaşanan katliamları sürerken, içerde sıkışan çocuk, kadın, yaşlı binlerce insanın çıkış için açılacağı iddia edilen refah sınır kapısına dayandığı ve kapıların açılmasını beklediği belirtiliyor.

Kahire yönetimi Refah Sınır Kapısı'ndaki geçişleri her zaman sıkı bir şekilde kontrol ediyor. İsrail - Filistin çatışmalarında ise bu denetim daha da sıkılaşıyor. Refah Sınır Kapısı, 2008, 2014 ve 2021 yıllarındaki Hamas - İsrail çatışmalarında olduğu gibi 2023 yılında da Filistinlilerin suratına kapatılmış durumda.

Türkiye’den Gazzeli yardım eli

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üç uçağın, Mısır Uluslararası Ariş Havalimanı'na iniş yaptığı kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığına ait 3 A-400M kargo uçağıyla bölgeye AFAD'dan 4, Türk Kızılay'dan da 3 personelin gönderildiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda, 5 bin battaniye, 2 bin 600 gıda kolisi ve 34 bin 950 kilogram tıbbi malzemenin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Refah Sınır Kapısı nerede?

Refah Sınır Kapısı, Filistin'in Gazze Şeridi bölgesi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan ve adını sınırın geçmesiyle bölünen Refah şehrinden alan sınır kapısıdır. Kapı, Gazze Şeridi'nin ana güzergahlarından Selahaddin Caddesi'nin güney ucunda yer almaktadır.

1948 Arap-İsrail Savaşı ile birlikte Filistin'de kalan Arap bölgeleri, komşu Arap ülkelerince kontrol altına alındı. Bu dönem boyunca Gazze Şeridi de Mısır idaresi altındaydı ve Gazze ile Mısır arasında sınır bulunmuyordu. 1967'de Altı Gün Savaşı sonrasında İsrail yalnız Gazze'yi değil, Sina Yarımadası dahil Mısır topraklarını ele geçirdi.

1978 Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David Sözleşmesi ve 1979 İsrail-Mısır Barış Antlaşması sonrası ise Gazze hariç olmak üzere bu bölgede geriye kalan topraklar Mısır'a geri verildi. Philadelphia Hattı olarak adlandırılan 100 metre genişliğindeki kıyı şeridi, Mısır ile Gazze Şeridi arasında tampon bölge olarak bırakıldı ve Gazze-Mısır sınır hattı da düzenlendi. İsrail'in 1982'de Sina Yarımadası'ndan çekilmesi sonrası sınır işlemeye başladı.

Refah Sınır Kapısı, geri çekilme planının yürürlüğe girdiği 11 Eylül 2005 tarihine kadar İsrail güçlerinin denetimi altında işlemekteydi. İsrail'in çekilmesinin ardından Avrupa Birliği'nin Refah'a özel gönderdiği denetmenler tarafından bir yılı aşan süre denetlenen sınır geçişleri Nisan 2006 itibarıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başkanlık kuvvetleri tarafından kontrol edilmeye başlandı.[5] Sınırın Mısır tarafında ise İsrail ile Mısır arasındaki anlaşma gereğince 750 sınır güvenliği denetimi sağlamaktadır.



