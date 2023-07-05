RENAULT MEGANE 2023 FİYAT LİSTESİ | Renault Megane fiyatı ne kadar?
Renault Megane, Fransız otomobil üreticisi Renault tarafından üretilen ve dünya genelinde popüler olan bir otomobil modelidir. Megane, kompakt sınıfta yer alan, farklı gövde tipleri, motor seçenekleri ve donanım seviyeleri ile kullanıcılarla buluşuyor. Renault Megane Türkiye 2023 güncel fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
RENAULT MEGANE FİYATI NE KADAR?
RENAULT MEGANE 2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
MEGANE SEDAN
Joy 1.3 TCe 140 bg - 1.021.000 ₺Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.093.000 ₺
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.108.900 ₺
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.126.000 ₺
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 1.279.900 ₺
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.197.900 ₺
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 1.351.000 ₺
MEGANE SEDAN OPSİYONLAR
Plus Paket (manuel vites) 16.000 ₺
Metalik Renk 7.000 ₺
Yedek Lastik 9.500 ₺
Görüş Paketi 6.000 ₺
Plus Paket (otomatik vites) 16.000 ₺
7" TFT gösterge ekranı 4.500 ₺
Ön Sis Farları 4.500 ₺
7" TFT gösterge ekranı 4.500 ₺
Metalik Renk 7.000 ₺
Yedek Lastik 9.500 ₺
7" TFT gösterge ekranı 4.500 ₺
Metalik Renk 7.000 ₺
Yedek Lastik 9.500 ₺
Geri Görüş Kamerası 3.500 ₺
Isıtmalı direksiyon ve ısıtmalı ön koltuklar 15.500 ₺
Sürüş Paketi 49.000 ₺
(LDW) Şerit Takip Sistemi 18.500 ₺
(DW) Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi 15.000 ₺
Metalik Renk 7.000 ₺
18" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar 27.500 ₺
Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 60.000 ₺
Yedek Lastik 9.500 ₺
(AEBS) Aktif Acil Fren Destek Sistemi 20.500 ₺
CLİO
Joy 1.0 SCe 65 bg -768.000 ₺Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 852.000 ₺
Touch 1.0 TCe 90 bg - 813.900 ₺
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 888.000 ₺
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 954.900 ₺
TALIANT
Joy 1.0 Sce 65 bg - 765.000 ₺
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 858.000 ₺
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 899.000 ₺
ZOE
Intense R135 - 1.149.000 ₺
CAPTUR
Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 1.229.000 ₺
Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 1.281.000 ₺
R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg - 1.405.900 ₺