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Renault Megane fiyatı ne kadar?

Renault Megane, Clio’dan sonra Türkiye’de en çok tercih edilen araçlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Şık tasarımı, konforlu iç mekanı, geniş bagaj hacmi ve teknolojik özellikleriyle öne çıkan Reno Megane, ayrıca güvenlik özellikleri, yakıt verimliliği ve performansıyla da dikkat çekiyor. Renault Megane almak isteyen birçok vatandaş 2023 Renault Megane güncel fiyat listesini araştırıyor. Peki, Renault Megane fiyatı ne kadar? İşte 2023 Renault Megane güncel fiyat listesi.

15:24 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
RENAULT MEGANE 2023 FİYAT LİSTESİ | Renault Megane fiyatı ne kadar?

RENAULT MEGANE 2023 FİYAT LİSTESİ | Renault Megane fiyatı ne kadar?

Renault Megane, Fransız otomobil üreticisi Renault tarafından üretilen ve dünya genelinde popüler olan bir otomobil modelidir. Megane, kompakt sınıfta yer alan, farklı gövde tipleri, motor seçenekleri ve donanım seviyeleri ile kullanıcılarla buluşuyor. Renault Megane Türkiye 2023 güncel fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

RENAULT MEGANE FİYATI NE KADAR?

RENAULT MEGANE 2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

MEGANE SEDAN

Joy 1.3 TCe 140 bg - 1.021.000 ₺Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.093.000 ₺

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.108.900 ₺

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.126.000 ₺

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 1.279.900 ₺

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.197.900 ₺

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 1.351.000 ₺

MEGANE SEDAN OPSİYONLAR

Joy

Plus Paket (manuel vites) 16.000 ₺

Metalik Renk 7.000 ₺

Yedek Lastik 9.500 ₺

Görüş Paketi 6.000 ₺

Plus Paket (otomatik vites) 16.000 ₺

7" TFT gösterge ekranı 4.500 ₺

Ön Sis Farları 4.500 ₺

Joy Comfort

7" TFT gösterge ekranı 4.500 ₺

Metalik Renk 7.000 ₺

Yedek Lastik 9.500 ₺

Touch

7" TFT gösterge ekranı 4.500 ₺

Metalik Renk 7.000 ₺

Yedek Lastik 9.500 ₺

Geri Görüş Kamerası 3.500 ₺

Icon

Isıtmalı direksiyon ve ısıtmalı ön koltuklar 15.500 ₺

Sürüş Paketi 49.000 ₺

(LDW) Şerit Takip Sistemi 18.500 ₺

(DW) Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi 15.000 ₺

Metalik Renk 7.000 ₺

18" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar 27.500 ₺

Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 60.000 ₺

Yedek Lastik 9.500 ₺

(AEBS) Aktif Acil Fren Destek Sistemi 20.500 ₺

CLİO

Joy 1.0 SCe 65 bg -768.000 ₺Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 852.000 ₺

Touch 1.0 TCe 90 bg - 813.900 ₺

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 888.000 ₺

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 954.900 ₺

TALIANT

Joy 1.0 Sce 65 bg - 765.000 ₺

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 858.000 ₺

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 899.000 ₺

ZOE

Intense R135 - 1.149.000 ₺

CAPTUR

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 1.229.000 ₺

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 1.281.000 ₺

R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg - 1.405.900 ₺




#Renault
#Megane
#Clio
#2023 araba fiyatları
#Sedan
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