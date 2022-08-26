Son dakika: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi Dinamo Kiev ve Rennes

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe B Brubu'nda Ukrayna'dan Dinamo Kiev, Fransa'dan Stade Rennais ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman oynanacak?

İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Peki Fenerbahçe'nin rakibi olan Rennes hangi ülkenin takımı, oyuncu kadrosunda kimler var? Buyrun Rennes takımını tanıyalım:

Rennes hangi ülkenin takımı?

Stade Rennais Football Club Fransa'da 1901 tarihinde kurulan ve Breton bölgesinin önde gelen bir futbol takımıdır. Maçlarını 29.778 kişilik Roazhon Park adlı statta oynamaktadır. Kulüp başkanlığını şu an Jacques Delanoë yapmaktadır. 1965 ve 1971 tarihlerinde Fransa Kupası şampiyonluğu dışında ciddi bir başarısı bulunmamaktadır.

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Rennes oyuncu kadrosunda kimler var?

Romain Salin

Damien Da Silva (kaptan)

Gerzino Nyamsi

Souleyman Doumbia

Jakob Johansson

Raphinha

Clément Grenier

Jordan Siebatcheu

Rafik Guitane

M'Baye Niang

James Lea Siliki

Benjamin Bourigeaud

Jérémy Morel

Édouard Mendy

Faitout Maouassa

Eduardo Camavinga

Metehan Güçlü

Flavien Tait

Joris Gnagnon (Sevilla'dan kiralık)

Romain Del Castillo

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Adrien Hunou

Diafra Sakho

Jérémy Gelin

Hamari Traoré

Jonas Martin

Sacha Boey

Yann Gboho