Son dakika: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi Dinamo Kiev ve Rennes

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe B Brubu'nda Ukrayna'dan Dinamo Kiev, Fransa'dan Stade Rennais ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman oynanacak?
İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Peki Fenerbahçe'nin rakibi olan Rennes hangi ülkenin takımı, oyuncu kadrosunda kimler var? Buyrun Rennes takımını tanıyalım:
Rennes hangi ülkenin takımı?
Stade Rennais Football Club Fransa'da 1901 tarihinde kurulan ve Breton bölgesinin önde gelen bir futbol takımıdır. Maçlarını 29.778 kişilik Roazhon Park adlı statta oynamaktadır. Kulüp başkanlığını şu an Jacques Delanoë yapmaktadır. 1965 ve 1971 tarihlerinde Fransa Kupası şampiyonluğu dışında ciddi bir başarısı bulunmamaktadır.
Rennes oyuncu kadrosunda kimler var?
Romain Salin
Damien Da Silva (kaptan)
Gerzino Nyamsi
Souleyman Doumbia
Jakob Johansson
Raphinha
Clément Grenier
Jordan Siebatcheu
Rafik Guitane
M'Baye Niang
James Lea Siliki
Benjamin Bourigeaud
Jérémy Morel
Édouard Mendy
Faitout Maouassa
Eduardo Camavinga
Metehan Güçlü
Flavien Tait
Joris Gnagnon (Sevilla'dan kiralık)
Romain Del Castillo
Adrien Hunou
Diafra Sakho
Jérémy Gelin
Hamari Traoré
Jonas Martin
Sacha Boey
Yann Gboho