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Resmi Gazete atamaları: 491 mülki idare amirin yeri değişti, 72 general ve albay yeni görev yerlerine atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos gece yarısı yayımlanan atama kararıyla; 491 ismin görev yerleri değiştirildi, 255 kaymakamın ataması yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nda da 72 general ve albay yeni görev yerlerine atandı. İşte 24 Ağustos Resmi Gazete atama kararları listesi.

09:14 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Resmi Gazete atama kararları

Resmi Gazete atama kararları

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle 491 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nda da 72 general ve albay yeni görev yerlerine atandı.

Atama kararıyla 255 kaymakamın ataması gerçekleştirildi. Ankara'da 6 vali yardımcısı ve 9 kaymakam, İstanbul'da 6 vali yardımcısı ve 14 kaymakam, İzmir'de 5 vali yardımcısı ve 5 kaymakamın ataması yapıldı. 42 ilin jandarma komutanları değişti, 13 general ve albay terfi ettirildi.

Deprem bölgesinde 7 ilin jandarma komutanı değişti

Ankara İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Adana'nın İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Coşkun Sel, Trabzon'un İl Jandarma Komutanlığına Tuğgeneral Mustafa Erdem getirildi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na Tümgeneral Şakir Uslu atandı. Deprem bölgesinde 7 ilin jandarma komutanları da değişti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da 1 albay tuğamiralliğe terfi ettirildi ve yeni görevine ataması yapıldı.


Çanakkale'deki orman yangını üçüncü gününde: 11 köy boşaltıldı
Çanakkale'deki orman yangını üçüncü gününde: 11 köy boşaltıldı

Çanakkale'de salı günü öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları üçüncü gününde de havadan ve karadan devam ediyor. Alevlere 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinesi müdahale ediyor. Orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan yolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Çift taraflı gemi trafiğine kapalı olan Çanakkale Boğazı'nın saat 11'de tek yönlü trafiğe açılması bekleniyor. Toplamda 337 hane ve bin 251 vatandaşın yaşadığı 9 köy tahliye edildi. Yaklaşık 83 vatandaş tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi. Kronik rahatsızlığı olan 8 vatandaş müşahede altına alındı. Ulupınar köyünde 5 ev, Yağcılar köyünde 4 evde hasar meydana geldi. 85 küçükbaş 3 büyükbaş olmak üzere toplam 88 hayvan telef oldu. 10 ahırın hasar aldığı belirtildi. İşte Çanakkale'deki orman yangınına dair anbean yaşanan tüm gelişmeler...


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