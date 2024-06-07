Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan dışişleri alanındaki kanunlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Resmi Gazete'de yer aldı. Söz konusu kanunla; Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi ile personelinin temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı yetiştirilmesinin desteklenmesi ve bu Kanun kapsamında belirlenen faaliyetlerin icrası amacıyla merkezi Ankara'da olan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının kurulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenecek.