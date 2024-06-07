|
Özgün

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı: İşte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı. Arıncı’nın yerine Salih Tanrıkulu atandı. İşte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları.

11:34 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 11:43 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlan karar ile birlikte 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10’uncu maddesi gereğince Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı kim oldu?

Yunus Arıncı'dan boşalan başkanlığa ise Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Salih Tanrıkulu atandı.

Görevden alınan il milli eğitim müdürleri kim oldu?

Karara göre Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener görevden alındı.

Uşak, Düzce, Tunceli ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Kim Oldu?

Görevden alının isimlerin yerine ise Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil Yücel, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emrullah Aydın, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fethi Ateş, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Osman Cebeci atandı.



#Resmi gazete
#resmi gazete kararları
#Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurban namazı var mıdır? Kurban namazının hükmü nedir?