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27 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları: Resmi Gazete'de ne var?

Resmi Gazete kararları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yönetmelik, karar, tebliğ ve atamaların yer aldığı Resmi Gazete kararları her gün yayınlanmakta. 27 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar, yönetmelikler, tebliğler var?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Resmi Gazete ilan, atama sorgulama: Resmi Gazetede bugün neler var? Yönetmelik, yürütme, yargı kararları
Resmi Gazete kararları bugün

Resmi Gazete'de 27 Eylül 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. İşte Resmi Gazete'de 27 Eylül 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12/8/2022 ve 31/8/2022 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6090)

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2016 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 14/7/2022 ve 5/8/2022 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6091)

YÖNETMELİKLER

  • Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik,
  • İstanbul Kültür Üniversitesi İhale Yönetmeliği,
  • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

TEBLİĞ

Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Emisyon Limitleri ve Tip Onayı Hakkında Teknik ve Genel Gerekliliklere Dair Tebliğ (2017/654/AB) (SGM: 2021/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/35)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 28/7/2022 Tarihli ve 2021/11655 Başvuru Numaralı Kararı

RESMİ GAZETE İLANLARI

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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