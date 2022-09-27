27 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları: Resmi Gazete'de ne var? Resmi Gazete kararları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yönetmelik, karar, tebliğ ve atamaların yer aldığı Resmi Gazete kararları her gün yayınlanmakta. 27 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar, yönetmelikler, tebliğler var?

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