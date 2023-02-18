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Meteorolojiden Doğu Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda kıyılarda yağmur, iç ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, yağışların yarın sabah ilk saatlerden itibaren Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olarak görüleceği tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi. Rize, Artvin ve Ardahan 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

12:47 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Rize, Artvin ve Ardahan 5 günlük hava durumu

Rize, Artvin ve Ardahan 5 günlük hava durumu

Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

RİZE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Rize 5 günlük hava durumu için

ARTVİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Artvin 5 günlük hava durumu için

ARDAHAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ardahan 5 günlük hava durumu için




#Rize
#Artvin
#Ardahan
#meteoroloji
#kar
#kış
1 saat önce
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Meteorolojiden Doğu Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı
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