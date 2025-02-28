RİZE İMSAKİYE 2025: Rize'de Sahur saat kaçta, Oruç ne zaman başlıyor? 1 Mart Diyanet imsak vakitleri

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Rize’de oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile Rize’de orucun başlayacağı ve iftar yapılacak saatler netleşti. İşte sahur ve iftar vakitlerine dair detaylar…

Rize İMSAKİYE 2025: Rize İMSAK VAKTİ – SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşmış olduğu verilere göre 1 Mart 2025 Rize imsak vakti yani sahur saati 05.21 olacak. Bu saat itibariyle oruca başlayacak olan kişiler akşam iftar vakti ile beraber oruçlarını açacaklar.

Rize İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Bugün il genelinde oruçlarını açacak olan kişiler saat 18.15 iftar yapacaklar. Ramazan ayı 29 gün boyunca devam edecek ve her gün iftar vakitleri ile sahur saatleri güncellenecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

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İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?





2025 yılı Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü, yatsı namazını müteakiben kılınacaktır. Rize için ilk teravih saati 19:34'te kılınacaktır.



