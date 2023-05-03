Rize seçim sonuçları
AK PARTİ RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
1 MUHAMMED AVCI
2 HARUN MERTOĞLU
3 YILMAZ KATMER
CHP RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
1 TAHSİN OCAKLI
2 KÖKSAL TOPTAN
3 MUHAMMET YILDIZ
İYİ PARTİ RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
İYİ Parti Rize’den milletvekili adayı çıkarmadı.
MHP RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
1 RECEP BAKIRCI
2 REMZİ KUTANOĞLU
3 YUNUS EMRE ÖZTÜRK
YENİDEN REFAH RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
1 MEHMET AKİF ZERDECİ
2 SAMET ŞİŞMAN
3 MÜMİN BAKIRCI
2023 seçimleri Rize seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Rize cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Rize milletvekilleri burada yer alacaktır.
Rize Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
2018 Rize cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 76,9’unu alırken, Rize Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 16,6’sını aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 4,7’sini, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1,3’ünü aldı.
Rize milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Rize Cumhur İttifakı oy oranı % 77.3 olurken, AK Parti 3 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Rize’de oyların yüzde 20,9’unu aldı. CHP, İYİ Parti Rize’den milletvekili çıkaramadı.
Rize’de hangi parti ne kadar oy aldı? Rize’de hangi parti kazandı?
Rize 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- AK Parti % 64,8
- CHP % 13
- MHP % 13
- İYİ Parti % 6
Rize yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
AK Parti’nin Rize Belediye başkan adayı Rahmi Metin oyların % 72,99’unu alırken, CHP adayı Ayhan Akyüz ise oyların % 13,34’ünü aldı.
RİZE’NİN İLÇELERİ NELER?
Rize’de seçim sonuçlarını etkileyecek ilçeler şöyle: Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere ve Pazar'dır.
RİZE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?
350 bini aşkın nüfusa sahip Rize nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Rize’den tam 3 milletvekili çıkacak.
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1