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Rize seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranlar

Rize seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Rizeliler sandık başına gidecek. Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başladı. 2023 seçimleri için Rize’de 265.106 seçmen 1.004 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Rize 3 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Bu haberimizde önceki Rize seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Rize Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Rize 2023 seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Rize seçimi kim kazandı? Cumhurbaşkanı seçimi Rize hangi aday, hangi ittifak kazandı? Rize milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Rize Güneysu, Kalkandere, İyidere, Çamlıhemşin, Derepazarı, İkizdere, Hemşin Cumhurbaşkanı seçim sonuçları AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP (Yeşil Sol Parti) oy oranları.

11:01 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Rize seçim sonuçları

Rize seçim sonuçları

Rize seçim sonuçları
, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 3 milletvekili çıkarabilen Rize ilinin 3 milletvekili de AK Parti’ye gitti. Bu seçime katılım %87,87 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Rize seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

AK PARTİ RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 MUHAMMED AVCI

2 HARUN MERTOĞLU

3 YILMAZ KATMER

CHP RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 TAHSİN OCAKLI

2 KÖKSAL TOPTAN

3 MUHAMMET YILDIZ

İYİ PARTİ RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

İYİ Parti Rize’den milletvekili adayı çıkarmadı.

MHP RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 RECEP BAKIRCI

2 REMZİ KUTANOĞLU

3 YUNUS EMRE ÖZTÜRK

YENİDEN REFAH RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 MEHMET AKİF ZERDECİ

2 SAMET ŞİŞMAN

3 MÜMİN BAKIRCI

2023 seçimleri Rize seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Rize cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Rize milletvekilleri burada yer alacaktır.

Rize Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

2018 Rize cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 76,9’unu alırken, Rize Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 16,6’sını aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 4,7’sini, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1,3’ünü aldı.

Rize milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Rize Cumhur İttifakı oy oranı % 77.3 olurken, AK Parti 3 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Rize’de oyların yüzde 20,9’unu aldı. CHP, İYİ Parti Rize’den milletvekili çıkaramadı.

Rize’de hangi parti ne kadar oy aldı? Rize’de hangi parti kazandı?

Rize 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 64,8
  2. CHP % 13
  3. MHP % 13
  4. İYİ Parti % 6

Rize yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti’nin Rize Belediye başkan adayı Rahmi Metin oyların % 72,99’unu alırken, CHP adayı Ayhan Akyüz ise oyların % 13,34’ünü aldı.

RİZE’NİN İLÇELERİ NELER?

Rize’de seçim sonuçlarını etkileyecek ilçeler şöyle: Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere ve Pazar'dır.

RİZE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

350 bini aşkın nüfusa sahip Rize nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Rize’den tam 3 milletvekili çıkacak.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?
Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Adayların ve partilerin yarışacağı seçimde anket şirketleri tarafından yapılan kamuoyu yoklamaları yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı ile Millet ittifakı oy oranları en son seçim anket sonuçları ile belli oluyor. Erdoğan ilk turda ipi göğüslerken AK Parti seçimi açık ara önde tamamlıyor. Peki Seçim anket sonuçları son durum ne? Hangi aday önde? Seçime kaç gün kaldı? İşte en güncel seçim anket sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları.

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