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Beşiktaş Roberto Pereyra ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı

Beşiktaş, İtalya Ligi ekiplerinden Udinese forması giyen orta saha oyuncusu Roberto Pereyra ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edildi. Kariyerinde birçok önemli takımda forma giyen Roberto Pereyra, geçen sezon Udinese’de 36 maça çıktı ve 5 gol, 9 asist sağladı. Takımıyla sözleşmesi biten oyuncuyu Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş renklerine bağladı. Peki Roberto Pereyra kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte soruların yanıtları.

10:10 . 14/07/2023 Friday
Yeni Şafak
Roberto Pereyra kimdir?

Roberto Pereyra kimdir?

Yeni sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş, transfer çalışmalarında hareketli günler geçiyor. Siyah-beyazlılar İtalya ekibi Udinese’de forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Roberto Pereyra ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer sonrası futbolseverler ‘ Robert Pereyra kimdir, nereli, kaç yaşında?’ sorularını arama motorlarına yazmaya başladı. İşte detaylar.

ROBERTO PEREYRA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Roberto Pereyra, Arjantinli bir futbolcudur. Tam adı Roberto Maximiliano Pereyra'dır. 7 Ocak 1991 tarihinde Arjantin'in San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur.

Kariyerine Arjantin'in River Plate kulübünde başlayan 32 yaşındaki Pereyra, 2011 yılında İtalya Serie A takımlarından Udinese'ye transfer oldu. Udinese'de 2011-2012 sezonunda forma giyerek İtalyan futboluna adım atmıştır. Ardından 2014 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a transfer olmuştur.

Watford'da başarılı bir performans sergileyen Pereyra, teknik yetenekleri ve orta sahada gösterdiği etkili oyunla dikkat çekmiştir. Pereyra, Watford formasıyla Premier Lig'de birçok maça çıkmıştır.

Son 3 sezonda Udinese forması giyen Pereyra, daha önce Watford, Juventus ve River Plate’de oynadı. Tecrübeli oyuncu Geçen sezon Udinese ile 36 maça çıkan Arjantinli orta saha, 5 gol attı, 9 asist yaptı.



#roberto pereyra
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#Beşiktaş
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