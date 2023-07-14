Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Sarı-kırmızılılar Hoffenheim’da kiralık olarak forma giyen Angelino için RB Leipzig ile masaya oturarak anlaşma sağladı. Bugün saat 15.00’te İstanbul’a gelmesi beklenen İspanyol sol bek Angelino’nun kaç yaşında olduğu ve hangi takımlarda oynadığı ise Galatasaraylı taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Peki Angelino kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.