Roblox ne zaman açılacak? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. BTK, Türkiye'de 15 milyondan fazla kullanıcısı bulunan çevrimiçi oyun platformu Roblox'a, çocukların istismarına yol açabilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle erişim engeli getirdi. Platformun ne zaman yeniden erişime açılacağı konusunda belirsizlik sürerken, kullanıcılar bu durumu yakından takip ediyor.

ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye'de erişim engeli getirilmesine ilişkin "Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde iyi bir neticeyle bu süreç sonlanır." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye'de erişim engeli getirilmesine ilişkin "Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde iyi bir neticeyle bu süreç sonlanır. Altını çizmemiz gereken nokta, bu ülkede faaliyet gösteren sosyal medya mecraları yabancı firmalar olabilirler, kendilerinin has kuralları olabilir ama günün sonunda bu ülkenin kanunlarına uymak durumundalar." ifadelerini kullandı.

Roblox, BTK kararıyla erişime kapatıldı. Platformun ne zaman açılacağı ise bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler sonrası Roblox'un akıbeti belli olacak.

BAKAN URALOĞLU'NDAN ROBLOX AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararın Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığını ve BTK'nın bu süreçte inisiyatifinin bulunmadığını vurguladı. Bakan Uraloğlu, "Mahkeme kararıyla alınan bu erişim engeli, platformda yer alan çocuk istismarı içeriklerine dayanıyor. Mahkemenin kararını inceledikten sonra, karşılaştığımız görseller gerçekten dehşet vericiydi," dedi.

ADALET BAKANI'NDAN ROBLOX AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Roblox'a getirilen erişim engelinin çocukların korunması amacıyla alındığını belirterek, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve bu tür durumlara karşı gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti. Bakan Tunç, "Türkiye, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerden biri ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması kabul edilemez. Çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşılmalı," dedi.

Roblox platformuna yönelik erişim engeli, özellikle çocuklar arasında yaygın olarak kullanılan bu platformun kullanıcıları arasında büyük bir yankı uyandırdı. Bakan Uraloğlu, platformun ne zaman yeniden açılacağı konusunda kesin bir bilgi vermedi ancak önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerin bu konuda belirleyici olacağını söyledi.

Şu anda, BTK'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, erişim engeli kararı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı kararıyla alındı. Bakan Uraloğlu, bu kararın yargısal bir süreç olduğunu ve BTK'nın bu süreçte yalnızca kararı uygulamakla yükümlü olduğunu vurguladı.







