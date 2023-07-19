Fenerbahçe, Becao transferini KAP'a bildirdi.
Sarı-Lacivertli takım Brezilyalı stoper Becao ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bu gece İstanbul’a geleceğini açıkladı.
Profesyonel futbolcu Rodrigo Nascimento França (Becao) 'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Udinese Calcio ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Rodrigo Becao kimdir?
Rodrigo Becao, 19 Ocak 1996 tarihinde Brezilya Salvador’da doğdu. Süper Lig kulübü Fenerbahçe için defans oyuncusu olarak oynayan Brezilyalı profesyonel bir futbolcudur.
Rodrigo Becao, Campeonato Brasileiro Série B'deki ilk maçına Bahia formasıyla 28 Kasım 2015'te Atlético Goianiense karşısında çıktı.
4 Temmuz 2018'de Rodrigo Becao, 2018-19 sezonu için Rusya Premier Ligi kulübü PFC CSKA Moskova'ya kiralık olarak katıldı. CSKA formasına ilk kez 27 Temmuz 2018'de, 2018 Rusya Süper Kupası'nda Lokomotiv Moskova karşısında çıktı.
6 Temmuz 2019'da Rodrigo Rodrigo Becao, İtalya Serie A tarafı Udinese ile 1,6 milyon € karşılığında sözleşme imzaladı. 25 Ağustos 2019'da Becão, Serie A'daki ilk maçında Dacia Arena'da AC Milan'ı 1-0 yenerek galibiyet golünü attı.