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Cristiano Ronaldo Portekiz - Slovakya maçında penaltı atışı öncesi 'Bismillah' dedi

EURO 2024 Elemeleri J Grubu 7. haftasında Portekiz ve Slovakya karşı karşıya geldi. Portekiz’in 3-2’lik skorla kazandığı maçta dünyaca ünlü yıldızın penaltı golü öncesinde ‘Bismillah’ demesi futbol dünyasına damga vurdu. Attığı iki golle takımına galibiyeti getiren Cristiano Ronaldo, ocak ayından beri Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyiyor. Cristiano Ronaldo penaltı videosunu izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

10:13 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Portekiz - Slovakya Cristiano Ronaldo penaltı vuruşu

Portekiz - Slovakya Cristiano Ronaldo penaltı vuruşu

Cristiano Ronaldo’nun, EURO 2024 Elemeleri J Grubu 7. haftasında Portekiz - Slovakya maçında penaltı öncesi ‘Bismillah’ demesi dünya basınında yer aldı. Slovakya karşısında 3-2’lik galibiyet alan Portekiz’de yıldız futbolcu Ronaldo 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Ronaldo’nun 29. dakikada penaltı atışı öncesi ‘Bismillah’ dediği anlar kameralara yansıdı. Ronaldo penaltı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

RONALDO PENALTI İZLE

Cristiano Ronaldo’nun penaltı atışını izlemek için

PORTEKİZ - SLOVAKYA MAÇ ÖZETİ

Portekiz - Slovakya maç özeti için

RONALDO MÜSLÜMAN MI OLDU?

EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Portekiz ile Slovakya karşı karşıya geldi. Lider Portekiz, ikinci sıradaki Slovakya'yı konuk ettiği maçta 3-2'lik sorlagalip geldi. Maçta 2 gol atan Ronaldo'nun 29. Dk. Penaltı atışında kullandığı sözler gündem oldu. Ronaldo 'Bismillah, Bismillah' diyerek kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu. Maç sonrası Ronaldo'nun özel hayatı gündem oldu. Ancak Ronaldo'nun dini tercihi ile ilgi herhangi bir yeni açıklaması yok.



#Cristiano Ronaldo
#Portekiz
#Bismillah
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