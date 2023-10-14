RONALDO PENALTI İZLE

EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Portekiz ile Slovakya karşı karşıya geldi. Lider Portekiz, ikinci sıradaki Slovakya'yı konuk ettiği maçta 3-2'lik sorlagalip geldi. Maçta 2 gol atan Ronaldo'nun 29. Dk. Penaltı atışında kullandığı sözler gündem oldu. Ronaldo 'Bismillah, Bismillah' diyerek kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu. Maç sonrası Ronaldo'nun özel hayatı gündem oldu. Ancak Ronaldo'nun dini tercihi ile ilgi herhangi bir yeni açıklaması yok.