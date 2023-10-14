Portekiz - Slovakya Cristiano Ronaldo penaltı vuruşu
Cristiano Ronaldo’nun, EURO 2024 Elemeleri J Grubu 7. haftasında Portekiz - Slovakya maçında penaltı öncesi ‘Bismillah’ demesi dünya basınında yer aldı. Slovakya karşısında 3-2’lik galibiyet alan Portekiz’de yıldız futbolcu Ronaldo 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Ronaldo’nun 29. dakikada penaltı atışı öncesi ‘Bismillah’ dediği anlar kameralara yansıdı. Ronaldo penaltı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
RONALDO PENALTI İZLE
PORTEKİZ - SLOVAKYA MAÇ ÖZETİ
RONALDO MÜSLÜMAN MI OLDU?
EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Portekiz ile Slovakya karşı karşıya geldi. Lider Portekiz, ikinci sıradaki Slovakya'yı konuk ettiği maçta 3-2'lik sorlagalip geldi. Maçta 2 gol atan Ronaldo'nun 29. Dk. Penaltı atışında kullandığı sözler gündem oldu. Ronaldo 'Bismillah, Bismillah' diyerek kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu. Maç sonrası Ronaldo'nun özel hayatı gündem oldu. Ancak Ronaldo'nun dini tercihi ile ilgi herhangi bir yeni açıklaması yok.