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Özgün Rus kömürüne ambargo kararı ardından Avrupada elektrik fiyatlarında yükseliş
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Rus kömürüne ambargo kararı ardından Avrupa'da elektrik fiyatlarında yükseliş

Rusya'nın Ukrayna işgali ardından Ruslara yapılan yaptırımların arkası kesilmezken yapılan ambargoların sonrasında Avrupa'da elektrik ücretlerinde artış meydana geldi. Avrupa Birliği'nin Rus kömürüne ambargo alması akabinde Avrupa'da gün öncesi spot elektrik piyasasında fiyatlar arttı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Rus kömürüne ambargo kararı ardından Avrupada elektrik fiyatlarında yükseliş
Avrupa'da spot elektrik fiyatlarında son durum

Ukrayna'nın işgalinin 47. gününde Ruslara yapılan ambargoların ardından Avrupa'da elektrik fiyatları arttı.

AB'nin Rusya'ya karşı uygulanacak 5'inci yaptırım paketi kapsamında, ülkeden yılda 4 milyar dolar değerinde kömür ithalatına yasak getireceğini açıklamasının ardından Avrupa'da elektrik fiyatları yükselişe geçti.

AVRUPA'DA YÜKSELEN SPOT ELEKTİRİK PİYASASINDA SON DURUM

European Power Exchange verilerine göre, Almanya'da dün gün öncesi spot piyasada megavatsaat başına 74,14 avro olan elektrik fiyatı bugün 120,87 avro oldu.

Spot piyasada elektrik fiyatları Hollanda'da 200,56 avrodan 228,69 avroya, Polonya'da 87,61 avrodan 96,98 avroya, Fransa'da 219,54 avrodan 248,11 avroya, İngiltere'de ise 177,78 avrodan 203,80 avroya yükseldi.

Belçika, fiyat artışının en yüksek görüldüğü ülke olarak dikkatleri üzerine çekti. Ülkede elektrik fiyatı megavatsaat başına 81,99 avrodan 212,93 avroya çıktı. Danimarka'da dün gün öncesi spot piyasada 156,98 avro olan elektrik fiyatı, bugün 171,08 avro olarak kayda geçti.

İsviçre'de elektrik fiyatı 227,90 avrodan 243,90 avroya, Avusturya'da ise 140,18 avrodan 152,49 avroya yükseldi.

Karar sonrası API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda nisan kontratlarında kömürün ton fiyatı üç haftanın ardından yeniden 300 doların üzerine çıkmıştı. Bugün kömürün ton fiyatı piyasalarda 290 dolardan işlem görüyor.

Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de dün megavatsaat başına 106,79 avrodan kapanan nisan vadeli kontratlar, Türkiye saatiyle 15.10'da 103,98 avrodan işlem görüyor.

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