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Özgün Rusya kimyasal silah kullandı mı Zelenskiden açıklama
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Rusya kimyasal silah kullandı mı: Zelenski'den açıklama

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen ve devam eden savaşın safhasında ABD, İngiltere ve Ukrayna dikkat çekici bir iddiada bulundu. Yetkililer, Rusya'nın kimyasal silah kullandığını ve kullanmaya devam edebileceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya kimyasal silah kullandı mı: Zelenskiden açıklama
Arşiv

Rusya-Ukrayna arasında süren savaşın 48 günü geride bırakıldı. Bu süre zarfında bir iddia ortaya atıldı. Rus güçlerinin, Mariupol'de sivillere yönelik zehirli madde kullandığı öne sürüldü.

ZELENSKİ AÇIKLAMA YAPTI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’da kimyasal silah kullanabileceğine işaret ederek uyarılarda bulundu. Zelenskiy, Rusya’nın 48 gündür kimyasal silah kullanıp kullanmadığıyla ilgili bir açıklama yapmazken, Mariupol’de kimyasal silah kullanılabileceğini belirtti.

Zelenskiy, “Bugün işgalciler yeni bir açıklama yaparak Ukrayna’ya ve savunucularımıza karşı yeni bir terör saldırısında bulunacaklarını itiraf ettiler. Bazıları Mariupol’de savaşan askerlerimize karşı kimyasal silah kullanılabileceğini söyledi. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Dünya liderlerine Rus ordusunun kimyasal silah kullanımını görüştüğünü hatırlatmak istiyorum. Rusya’nın bu saldırgan tavrına hızlıca ve sert bir şekilde tepki vermek gerek” ifadesini kullandı.

"PUTİN’İ SORUMLU TUTACAĞIZ"

Kimyasal silah iddiaları ile ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan da bir açıklama geldi. Açıklamayı bizzat İngiltere Dışişleri Bakanı Lizz Truss gerçekleştirdi.

Truss, “Rusya’nın Mariupol’de insanlara kimyasal silahlar kullandığına dair haberler geliyor. Bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını öğrenmek için hızlıca çalışıyoruz. Bu tür silahların kullanımı gerilimi artıracaktır ve biz de Putin ve rejimini sorumlu tutacağız” açıklamalarında bulundu.

Rus ordusu geri çekilirken bıraktı: Ev ve araçlardaki ölümcül tehlike
FOTOĞRAF 20
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin ülkesinin kuzey bölgelerinden çekilirken kasıtlı olarak çok sayıda patlayıcı bıraktığını ve bunun savaş suçu olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu.
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Zelenskiy, savaşın 47.gününü değerlendirdiği video mesajında, Rus askerlerinden kurtarılan Ukrayna’nın kuzey bölgelerinde mayın temizleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
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Söz konusu bölgelerde her gün en az bine yakın patlayıcının etkisiz hale getirildiğini kaydeden Zelenskiy, “İşgalciler, her yere mayın bırakmış. Sokaklarda, evlerde, arabalarda. Bu işgal sonrası bölgelere dönüşün mümkün olduğunca tehlikeli olması için yapılan kasıtlı bir eylem.” dedi.
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Zelenskiy, Rus ordusunun eylemleri nedeniyle ülkesinin dünyanın en çok mayınlı bölgelerinden biri haline geldiğine işaret ederek, “Rusların işgal ettikleri toprakları mayınlarla doldurması savaş suçu kabul edilmeli. Çünkü bu topraklarımızdan geri çekilmek zorunda kalsalar bile mümkün olduğu kadar çok insani öldürmek veya sakat bırakmak için yapılan bir şey. Bu gibi eylemler doğrudan emirle yapılır.” diye konuştu.
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Ayrıca Rusya’nın Mariupol savunucularına karşı kimyasal silah kullanabileceklerini açıkladığını aktaran Zelenskiy, “Bunu çok ciddiye alıyoruz. Bu, Rus saldırganlığına çok daha sert ve daha hızlı yanıt vermenin gerekli olduğu anlamına geliyor.” dedi.
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Geçtiğimiz günlerde Kiev’e bağlı Borodyanka kentinde akıllara durgunluk veren bir görüntü ortaya çıkmıştı.
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Rus ordusunun kente girişini önlemek için Ukrayna birlikleri tarafından kentin ana yoluna TM-62M tipi tanksavar mayınları döşedi. Yolun hemen hemen tüm noktalarına döşenen mayınlar büyük tehlike oluştururken Ukraynalı siviller bu mayınlara aldırış etmedi.
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Kentten ayrılmak için yolu kullanan sürücüler araçlarıyla mayınların döşendiği noktadan korkmadan geçiş yaptı.
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Sürücüler mayınlara temas etmeden yavaş yavaş ilerleyerek mayınlı alandan geçmeyi başarırken bu anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Sürücüler mayınlara temas etmeden yavaş yavaş ilerleyerek mayınlı alandan geçmeyi başarırken bu anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Title
Sürücüler mayınlara temas etmeden yavaş yavaş ilerleyerek mayınlı alandan geçmeyi başarırken bu anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Title
Sürücüler mayınlara temas etmeden yavaş yavaş ilerleyerek mayınlı alandan geçmeyi başarırken bu anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Title
Sürücüler mayınlara temas etmeden yavaş yavaş ilerleyerek mayınlı alandan geçmeyi başarırken bu anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Title
Sürücüler mayınlara temas etmeden yavaş yavaş ilerleyerek mayınlı alandan geçmeyi başarırken bu anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Title
Sürücüler mayınlara temas etmeden yavaş yavaş ilerleyerek mayınlı alandan geçmeyi başarırken bu anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Title
Sürücüler mayınlara temas etmeden yavaş yavaş ilerleyerek mayınlı alandan geçmeyi başarırken bu anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Rus ordusu geri çekilirken bıraktı: Ev ve araçlardaki ölümcül tehlike
İşgal girişiminde bulunduğu Ukrayna'nın belli bölgelerinden geri çekilmeye başlayan Rus ordusu boşalttığı alanları mayınlarla doldurduğu ortaya çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “İşgalciler, her yere mayın bırakmış. Sokaklarda, evlerde, arabalarda. bunun savaş suçu olarak kabul edilmesi gerekiyor." dedi.
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