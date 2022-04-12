Rusya kimyasal silah kullandı mı: Zelenski'den açıklama

Rusya-Ukrayna arasında süren savaşın 48 günü geride bırakıldı. Bu süre zarfında bir iddia ortaya atıldı. Rus güçlerinin, Mariupol'de sivillere yönelik zehirli madde kullandığı öne sürüldü.

ZELENSKİ AÇIKLAMA YAPTI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’da kimyasal silah kullanabileceğine işaret ederek uyarılarda bulundu. Zelenskiy, Rusya’nın 48 gündür kimyasal silah kullanıp kullanmadığıyla ilgili bir açıklama yapmazken, Mariupol’de kimyasal silah kullanılabileceğini belirtti.

Zelenskiy, “Bugün işgalciler yeni bir açıklama yaparak Ukrayna’ya ve savunucularımıza karşı yeni bir terör saldırısında bulunacaklarını itiraf ettiler. Bazıları Mariupol’de savaşan askerlerimize karşı kimyasal silah kullanılabileceğini söyledi. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Dünya liderlerine Rus ordusunun kimyasal silah kullanımını görüştüğünü hatırlatmak istiyorum. Rusya’nın bu saldırgan tavrına hızlıca ve sert bir şekilde tepki vermek gerek” ifadesini kullandı.

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"PUTİN’İ SORUMLU TUTACAĞIZ"

Kimyasal silah iddiaları ile ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan da bir açıklama geldi. Açıklamayı bizzat İngiltere Dışişleri Bakanı Lizz Truss gerçekleştirdi.

Truss, “Rusya’nın Mariupol’de insanlara kimyasal silahlar kullandığına dair haberler geliyor. Bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını öğrenmek için hızlıca çalışıyoruz. Bu tür silahların kullanımı gerilimi artıracaktır ve biz de Putin ve rejimini sorumlu tutacağız” açıklamalarında bulundu.