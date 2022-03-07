Özgün Rusya- Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Gözler 3 müzakereden çıkacak kararda
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Rusya- Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Gözler 3. müzakereden çıkacak kararda!

Rusya Ukrayna'ya saldırılarının 12. gününde devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde geçici ateşkes ilan edilmesi Rusya'nın savaşı sonlandırıp sonlandırmayacağı sorusunu akıllara getirdi. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 12. gününe girerken, 3. tur müzakere Belarus'ta başladı. Peki, müzakereden hangi karar çıkacak? Rusya Ukrayna arasında gerçekleşen 3. müzakere sona erdi mi? Rusya Ukrayna arasındaki savaş ne zaman bitecek? İşte Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Kesin ateşkes ne zaman?
rusya ukrayna

Rusya ve Ukrayna heyetleri ateşkes için bugün üçüncü kez masaya oturdu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 12. gününde devam ederken, Ukrayna heyeti üçüncü tur görüşmeler için Pazartesi günü Belarus'a geldi. 3. müzakerden olumlu beklentiler artarken Rusya ile Ukrayna'nın arasındaki geçici olmayan ateşkesin ne zaman yapılacağı da merak kazandı.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Rusya Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncüsü bugün Belarus'ta gerçekleştiriliyor. Devam eden ihtilafı çözmeyi amaçlayan görüşmeler, Brest kentinin kuzeyinde yer alan Polonya-Belarus sınırına yakın Belavezhskaya Pushcha Ulusal Parkı'nda yapılıyor.

Bununla birlikte, üst düzey bir Ukraynalı yetkili, Rusya'nın kuşatma altındaki Ukrayna şehirlerinden Rusya ve Belarus'a sivilleri tahliye etme önerisini reddetti. Rusya, Kiev'den ve banliyölerinden kaçan siviller için tek seçeneğin Belarus'taki Gomel kentine gitmek olduğunu açıklamıştı.

Diğer taraftan, Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'un Brest kentinde yapılan müzakerelerin ikinci turu perşembe günü yapılmıştı.

Ukrayna-Rusya görüşmesinde, taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı. 3. tur müzakere yapılmasına da karar verilmişti.

KREMLİN ŞARTLARINI AÇIKLADI

Görüşmelere saatler kala Kremlin barış için şartlarını açıklamıştı. Rus tarafının talepleri ise şöyle:

Ukrayna' Kırım'ı Rus toprağı, Donetsk ve Luhansk'ı ise bağımsız devlet olarak tanımak zorunda.

Ukrayna Anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloka girme iddialarını reddetmeli.

Rusya, Ukrayna'ya koşulları sağlaması halinde operasyonların derhal durdurulacağını bildirdi.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Rusya 24 Şubat’ta saldırı başlattığı Ukrayna’da ağır kayıplar veriyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 binden fazla Rus askerinin öldüğü, Rus ordusuna ait 290 tank, ve 999’dan fazla zırhlı askeri aracın imha edildiği duyuruldu. Ayrıca Rusya'ya ait 117 topçu atış sistemi, 46 uçak, 68 helikopter, 454 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt tankı, 7 insansız hava aracının da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

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