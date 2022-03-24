Ruble ne kadar? 1 Ruble kaç TL, kaç Dolar?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ABD ve Avrupa Birliği'ne mal tedarikinde ödemeyi dolar veya avro ile almanın artık anlamsız olduğunu söyleyerek doğal gaz satışının ruble ile olmasını düşündüğünü açıkladı. Dünya piyasasını etkileyecek bu açıklama sonrası rublenin kaç dolara, kaç euroya, kaç türk lirasına eşit olduğu merak kazandı.

RUBLE KAÇ DOLAR?

ALIŞ: 95,97

SATIŞ: 98,32

RUBLE KAÇ TL?

Ruble bugünkü alış kuru 0,15 TL, satış kuru 0,15 TL'dir.

PUTİN'DEN DOĞAL GAZI SATIŞININ RUBLE OLARAK YAPILACAĞI SİNYALİ

Batılı ülkelerin, Rus varlıklarını dondurarak gayrimeşru adımlar attığını vurgulayan Putin, "Batı aslında kendi para birimlerine yönelik güveni zedeledi. Şimdi herkes dolar ve avro cinsinden yükümlülüklerin yerine getirilemeyebileceğini biliyor" diye konuştu.

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Putin, Rusya’nın ihracatta ödemeleri dolar ve avro ile almasının anlamsız olduğuna işaret ederek, "ABD ve AB’ye mallarımızı tedarik ederken ödemeleri dolar, avro ve bazı para birimleri üzerinden almanın artık bizim için hiçbir anlam ifade etmediği açıktır. Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" dedi.

RUS RUBLESİ

Rus rublesi, Rusya'nın para birimidir. Rusya Çarlığı, Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği döneminde de para birimi olarak ruble kullanılmıştır. 1 ruble 100 kapike bölünür. Rus rublesinin Rusya Federasyonu haricinde kullanıldığı ülkeler sınırlı tanınırlığa sahip Abhazya, Güney Osetya, Donetsk ve Luhansk'dır. Vikipedi