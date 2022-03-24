Dünya İşgalde 29uncu gün ABD Rusyanın savaş suçu işlediğine dair belgelere ulaştığını duyurdu
AVRUPA

İşgalde 29'uncu gün: ABD Rusya'nın savaş suçu işlediğine dair belgelere ulaştığını duyurdu

Rusya-Ukrayna savaşının 29'uncu gününe girildi. Bölgeden kritik haberler gelmeye devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da "savaş suçları" işlediği sonucuna ulaştığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalde 29uncu gün: ABD Rusyanın savaş suçu işlediğine dair belgelere ulaştığını duyurdu
Ukrayna-Rusya Savaşı, 29'uncu gününde devam ediyor.

Tüm dünyanın takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 29'uncu gününe girdi.

Savaşın başından beri Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri hedef alan saldırılarını takip edip bunları belgeleriyle kayıt altına almaya çalıştıklarını belirten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, daha önce birçok kez "sivilleri hedef almak savaş suçudur" şeklinde açıklama ve değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Blinken'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

  • "Geçen hafta ABD'li yetkili uzmanların Ukrayna'daki potansiyel savaş suçlarını belgelemek üzere çalıştıklarını söylemiştim. Bugün elimizdeki mevcut bilgiler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da savaş suçları işlediği değerlendirmesine ulaştığını açıklıyorum."

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.28: Rusya'nın BMGK'ye sunduğu Ukrayna'ya yardım tasarısı gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke çekimser kaldı.

00.24: Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 4 bin 554 Mariupol ve Gülaypole sakininin tahliye edildiğini açıkladı.

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