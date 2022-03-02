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Rusya'nın silah ve ordu gücü: Uçak, asker, tank, nükleer başlık sayısı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırı üzerine tüm gözler Rusya'nın ordu, asker, uçak ve nükleer başlık sayılarına çevrildi. Peki, Rusya'nın elinde kaç asker var, donanması ne durumda? Uçak, tank ve nükleer başlık sayılarının bütün detaylarını sizin için derledik...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusyanın silah ve ordu gücü: Uçak, asker, tank, nükleer başlık sayısı
Vladimir Vladimiroviç Putin

Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass’a operasyon başlatmasının ardından çatışmalar başladı. Ukrayna Devlet Başkanı, ülkelerini savunacaklarını belirtirken Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili bölgeden haberler de art arda geliyor. Peki, Rusya'nın elinde kaç asker var, donanması ne durumda? İşte konuyla ilgili bilgiler...

HAVADA VE KARADA AÇIK ARA GÜÇ: RUSYA

Rus ordusunun, 850 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 200 bin de paramiliter kuvveti bulunurken kara kuvvetleri bakımından, 12 bin 420 tank, 30 bin 122 zırhlı araç, 6 bin 574 kundağı motorlu topçu, 7 bin 571 çekili topçu ve 3 bin 391 mobil roketatara sahip.

RUSYA'NIN HAVA VE DENİZ ARAÇLARI

Rus hava kuvvetlerinde 772 savaş uçağı, 739 saldırı uçağı ve 2 binden fazla helikopter mevcuttur. Rusya'nın bir uçak gemisi, 15 muhrip, 70 denizaltı ve 11 fırkateynesi bulunuyor.

RUS NÜKLEER BAŞLIK SAYILARI

Rus yetkililerin vurguladığı önemli bir unsur da sahip oldukları nükleer başlık sayıları. Rus nükleer cephaneliğinde, 1600 adedi balistik füze ve stratejik bombardıman uçaklarına yerleştirilmek üzere 4 bin 490 savaş başlığı olduğu tahmin ediliyor.

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