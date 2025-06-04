Sabah namazı vakitleri 5 Haziran 2025: Arefe sabah namazı imsak vakti saat kaçta? Diyanet il il sabah namazı ezan saati

Kurban Bayramı Arefesi 5 Haziran 2025 tarihinde kutlanacak. Bayram arefesinde ise sabah namazı vakitleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. İllere göre farklılık gösteren sabah namazı imsak saatleri için Diyanet'in yayınlamış olduğu namaz vakti listesini sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte 5 Haziran 2025 Arefe günü il il sabah namazı saatleri.





İSTANBUL SABAH NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da arefe günü sabah namazı imsak vaktinden sonra kılınacak. İstanbul'da imsak vakti saat 3.28'de.

ANKARA'DA SABAH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in namaz vakitleri tablosuna göre, Ankara'da 5 Haziran perşembe imsak vakti saat 3.21'de.

İZMİR'DE SABAH NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de arefe ve bayramda sabah namazı vakitleri imsak vaktinden sonra kılınacak. İzmir'de 5 Haziran imsak vakti saat 3.53'te.





SABAH NAMAZI İMSAK VAKTİNİN GELMESİYEL KILINABİLİR Mİ?

Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de, “Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için sonra akşama kadar orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187) buyrulmaktadır. İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivâyetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehap) bulmuşlardır (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 1/225; İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/286; Zeylaî, Tebyîn, 1/82). Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir (Tirmizî, Salât, 3 [154]).





Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrâil’in Hz. Peygamber’e (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrâil sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve, “…Bu, senden önceki peygamberlerin (namaz) vaktidir ve (namazlar için) vakit bu iki vaktin arasıdır.” (Ebû Dâvûd, Salât, 2 [393]; Tirmizî, Salât, 1 [149]) demiştir.





SABAH NAMAZI ÖNEMİ

Sabah namazı, müminlere birçok fayda sağlar. Erken saatlerde uyanmak, kişinin günü disiplinli ve verimli bir şekilde geçirmesini sağlar. Aynı zamanda, sabah namazı kişinin Rabbine yönelmesini, O'na dua etmesini ve manevi bağlarını güçlendirmesini sağlar. Sabah namazı aynı zamanda bedeni ve ruhi bir temizliğe de vesile olur, kişiye huzur ve iç dinginlik sağlar.





Sabah namazının kılınması İslam dininde büyük önem taşır. Peygamber Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde, "Sabah namazını kılan kimse, Allah'ın koruması altındadır" buyurmuştur. Bu nedenle, müminler sabah namazını vakitli bir şekilde kılmaya özen gösterirler.





Sabah namazı kılarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle, namazın farz olduğu saatlerde uyanmak ve vakit geçirmeden namaza başlamak önemlidir. Namazın kılınacağı temiz bir yer bulmak, abdest almak ve namazın sünnetleri olan tesbihatları da yapmak gerekmektedir. Ayrıca, sabah namazının toplu olarak cemaatle kılınması da teşvik edilen bir davranıştır.





KURBAN BAYRAMI ARİFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).



