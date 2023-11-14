NBA’de Batı Konferansı temsilcisi Sacramento Kings, baştan sona önde götürdüğü mücadelenin ardından konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 132-120 mağlup etti.
NBA’de Sacramento Kings, baştan sona önde götürdüğü mücadelenin ardından konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 132-120 mağlup etti. Kings'te iki hafta süren sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen De'Aaron Fox 28 sayı ve 6 asist, Keegan Murray 25 sayı ve 8 ribaunt, Domantas Sabonis 23 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt, Kevin Huerter 20 sayı, Malik Monk 13 sayı ve 5 ribaunt, Sasha Vezenkov 11 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Sacramento Kings - Cleveland Cavaliers maç özeti haberimizde.
SACRAMENTO KİNGS - CLEVELAND CAVALİERS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Gecenin toplu sonuçları şöyle:
Boston Celtics: 114 - New York Knicks: 98
Toronto Raptors: 111 - Washington Wizards: 107
Milwaukee Bucks: 118 - Chicago Bulls: 109
Sacramento Kings: 132 - Cleveland Cavaliers: 120