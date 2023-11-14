NBA’de Sacramento Kings, baştan sona önde götürdüğü mücadelenin ardından konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 132-120 mağlup etti. Kings'te iki hafta süren sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen De'Aaron Fox 28 sayı ve 6 asist, Keegan Murray 25 sayı ve 8 ribaunt, Domantas Sabonis 23 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt, Kevin Huerter 20 sayı, Malik Monk 13 sayı ve 5 ribaunt, Sasha Vezenkov 11 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Sacramento Kings - Cleveland Cavaliers maç özeti haberimizde.