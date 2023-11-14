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Sacramento Kings evinde Cleveland Cavaliers’i 132-120 mağlup etti | ÖZET

NBA’de Batı Konferansı temsilcisi Sacramento Kings, baştan sona önde götürdüğü mücadelenin ardından konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 132-120 mağlup etti. Bu sezon 5. kez kazanan Kings'in başantrenörü Mike Brown, NBA kariyerinin 400. galibiyetine ulaştı. Kings'te iki hafta süren sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen De'Aaron Fox 28 sayı ve 6 asist, Keegan Murray 25 sayı ve 8 ribaunt, Domantas Sabonis 23 sayı, 10 asist ile oynadı. Sacramento Kings - Cleveland Cavaliers maç özetini izlemek ve NBA’de gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:00 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
NBA’de Batı Konferansı temsilcisi Sacramento Kings, baştan sona önde götürdüğü mücadelenin ardından konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 132-120 mağlup etti.

NBA’de Batı Konferansı temsilcisi Sacramento Kings, baştan sona önde götürdüğü mücadelenin ardından konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 132-120 mağlup etti.

NBA’de Sacramento Kings, baştan sona önde götürdüğü mücadelenin ardından konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 132-120 mağlup etti. Kings'te iki hafta süren sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen De'Aaron Fox 28 sayı ve 6 asist, Keegan Murray 25 sayı ve 8 ribaunt, Domantas Sabonis 23 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt, Kevin Huerter 20 sayı, Malik Monk 13 sayı ve 5 ribaunt, Sasha Vezenkov 11 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Sacramento Kings - Cleveland Cavaliers maç özeti haberimizde.

SACRAMENTO KİNGS - CLEVELAND CAVALİERS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Gecenin toplu sonuçları şöyle:

Boston Celtics: 114 - New York Knicks: 98

Toronto Raptors: 111 - Washington Wizards: 107

Milwaukee Bucks: 118 - Chicago Bulls: 109

Sacramento Kings: 132 - Cleveland Cavaliers: 120



#Sacramento Kings
#Cleveland Cavaliers
#NBA
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