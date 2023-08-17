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Safer ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek 2023?

2023 dini günler takvimi ile safer ayının tarihi açıklandı. Takvime göre, safer ayı bu yıl Ağustos ayında idrak edilmeye başlanacak. Öte yandan bu aya özel ibadetler ve dualar da merak ediliyor. Peki, Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayında hangi ibadetler yapılır?

11:18 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Safer ayı

Safer ayı

Safer ayında uğursuzluklar, bela ve musibetin çok olacağı yönünde inançlar olsa da aslında böyle bir durum yoktur. Diyanet takvimine göre Safer ayı ne zaman başlayacak 2023?

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

Safer ayı bu yıl 17 Ağustos tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 15 Eylül 2023 tarihine denk geliyor.

SAFER AYINDA UĞURSUZLUK VAR MIDIR?

Safer ayının uğursuz ve musibet ayı olduğu söylentisi doğru mudur? Bu aya özel ibadet ya da dua var mıdır? sorularına Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan şu şekilde açıklama geldi:

"Safer, kamerî-hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19)." Diğer aylarda olduğu gibi bu ayda da hayır hasenat yapılıp, sadaka verilebilir. Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

SAFER AYI'NDA NASIL DUA EDİLİR, HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bkz. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur.

Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 19). Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.



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