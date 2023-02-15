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Evlerine sağlam raporu verilenlerin beklediği haberi Bakan Nuri Ersoy duyurdu

Türkiye'yi yasa boğan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasar tespit çalışmalarına başlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Sağlam raporu almış kişiler en geç bir hafta içinde geçip evlerine oturabilir.” dedi.

11:49 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Evleri sağlam olanlar ne zaman evlerinde oturmaya başlayacak?

Evleri sağlam olanlar ne zaman evlerinde oturmaya başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Sağlam raporu alanlar evlerine ne zaman geçek?

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başlıkları: Malatya'da tüm kamu kurumları hizmet vermeye başladı. En geç bir hafta içinde tamamı denetlenmiş olacak. en geç bir hafta içinde evlerine geçip oturabilirler. Sağlam raporu almış kişiler geçip evlerine oturabilir. Restorasyon çalışmalarını hızla başlatıyoruz.”

Öğrenciler okullara ücretsiz mi taşınacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, "Depremin yaşandığı 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. Bunlardan 5 bin 836 öğrencimiz nakilini başka illerdeki okullara aldırdı.. 10 ilde kalan öğrencilerimizi ücretsiz olarak okula götüreceğiz. Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar taşımasını sağlayacağız." dedi.

Okullar ne zaman açılacak?

Bakan Özer deprem olmayan 71 ilde 20 Şubat tarihi ile eğitim-öğretimin başlayacağını açıkladı.


Binaların hasar durum tespiti belirli kriterlere göre yapılıyor
Binaların hasar durum tespiti belirli kriterlere göre yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasar tespit çalışmalarına başlandı. Gaziantep'in Nurdağı, Adıyaman'ın Merkez, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Hatay'ın Antakya ilçeleri deprem en çok etkilenen ilçeler oldu. Binalarda oluşan durum, "hasarsız", "az hasarlı", "orta hasarlı", "ağır hasarlı", "acil yıkılacak" ve "yıkık" binalar şeklinde sıralanıyor. Taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının, ayrılmalarının olduğu binalar ağır hasarlı olarak değerlendiriliyor. Peki bina hasar tespiti nasıl yapılır? İşte hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık binanın tespitindeki kriterler.


#deprem
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#nuri ersoy
2 saat önce
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Evlerine sağlam raporu verilenlerin beklediği haberi Bakan Nuri Ersoy duyurdu
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