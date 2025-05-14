Sağlık Bakanlığı'nın 15 bin 342 sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları bugün saat 17.30'da ÖSYM tarafından açıklandı. 227 bin 700 adayın başvurduğu personel alımında tüm kontenjanlara atama yapıldı. Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını öğrenen adaylar atandıkları kuruma başvuru için gerekli olan belgeler ve teslim tarihleri için Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün duyurularını araştırmaya başladı.
KPSS-2025/4 SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. 02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
KPSS'de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Sağlık Bakanlığının atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedeceklerdir.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ
Yerleştirme sonucunun incelemesini isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.
ADAYLAR ATANDIKLARI KURUMA BAŞVURACAK
Yerleştirme sonuçları erişime açıldıktan sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar. Atanmak için hangi evrakın gerekli olduğu ve belgelerin teslim tarihi ve yeri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak.
18 BİN PERSONEL ALIMI DAHA YAPILACAK
Sağlık Bakanlığı tarafından 15.342 personel alımı ve 3.658 işçi alımı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ikinci ilan eylül ayında yayımlanacak.