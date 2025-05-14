Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığı'nın 15 bin 342 sağlık personeli alımına yönelik yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ais.osym.gov.tr üzerinden sorgulamaya devam ediyor. Yerleştirme sonuçlarını öğrenen adaylar atandıkları kurumlara başvuru için gerekli olan belge ve belgelerin teslim tarihlerini merak ediyor. Konuyla ilgili bilgilendirmenin ise Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması bekleniyor.





KPSS-2025/4 SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. 02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.





HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS'de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Sağlık Bakanlığının atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm

haklarını kaybedeceklerdir.





YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ

Yerleştirme sonucunun incelemesini isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.





ADAYLAR ATANDIKLARI KURUMA BAŞVURACAK

Yerleştirme sonuçları erişime açıldıktan sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar. Atanmak için hangi evrakın gerekli olduğu ve belgelerin teslim tarihi ve yeri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak.





18 BİN PERSONEL ALIMI DAHA YAPILACAK