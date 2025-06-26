Sağlık Bakanlığı 2025 Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası başvuruları: EKİP tercih başvuru ekranı ve münhal kadrolar

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2025 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 30.07.2025 tarihi Çarşamba günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.





Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.





Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde

değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.





30 Temmuz’da kura çekimi yapılacak

Sağlık Bakanlığı tarafından 2025 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü noter huzurunda ve bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.





Başvurular EKİP üzerinden alınacak

Başvuru süreci, Sağlık Bakanlığı'nın dijital platformu olan EKİP (https://ekip.saglik.gov.tr) üzerinden yürütülecek. Adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra elektronik ortamda başvuru formunu doldurup tercihlerini belirleyecek.





En fazla 10 tercih yapılabilecek

Adaylar, sistemde yer alan münhal kadrolar doğrultusunda en fazla 10 tercih yapabilecek. Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek.





Kura takvimine dikkat

Başvuru, onay ve kura süreciyle ilgili tüm tarihler, EKİP platformunda yayımlanan resmî kura takvimi içinde yer almakta. Adayların belirtilen süreleri kaçırmaması büyük önem taşıyor.









İlan Metni ve Münhal Kadrolar Yayımlanmıştır. Tercih Başvuruları 02.07.2025 Tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılmaktadır.





SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURUSU

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 27/11/2024 tarihinde yapılan değişiklikler ve buna ilişkin ilan metninde de yer verilen hususlar çerçevesinde;





Bu kura sonucuna göre atanıp yeni görev yerine başlayan personelin eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 30.maddesi “(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır.” hükmü çerçevesinde değerlendirilecektir.





Kura sonucu atanıp yeni görev yerine başlayan personelin Bakanlığımızda kadrolu statüde ve sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan eşlerinin aile birliğine bağlı nakil talepleri ise; Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 20.maddesinin birinci fıkrasına göre üstlük astlık sıralaması ve hizmet grubu şartı aranarak değerlendirilecektir. Başvuruda bulunacak personelin bu hususları göz önünde bulundurarak müracaat etmesi hususu önemle rica olunur.





*Stratejik (Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş tabibi ve Eczacı unvanı) personel halen çalıştıkları kadro unvan ve branşında açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.