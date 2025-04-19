Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvurusu ne zaman? Başvurular başladı mı?

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan müjdeyle, 2025 yılı içerisinde 37 bin hekim dışı personel alımı yapacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alımla sağlık teşkilatını daha da güçlendireceklerini belirterek, "2025 yılında sağlık sektörüne 37 bin yeni hekim dışı personel kazandıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Başvurularla ilgili detaylar, başvuru tarihleri, kadro dağılımları ve gerekli şartlar, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanacak. Ancak, şu an için başvuru tarihleri ve şartlarına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Adaylar, gelişmeleri takip etmek için Bakanlık tarafından yapılacak duyuruları dikkatle izlemelidir.