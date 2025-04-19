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Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvurusu ne zaman? Başvurular başladı mı?

Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvurusu ne zaman? Başvurular başladı mı?

17:4019/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
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Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başladı mı?
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başladı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025 yılı için duyurduğu 37 bin hekim dışı sağlık personeli alımı, sağlık sektörü çalışanları tarafından merakla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve başvuru şartlarını resmi internet sitesi üzerinden duyuracak. Peki, başvuru tarihi açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan müjdeyle, 2025 yılı içerisinde 37 bin hekim dışı personel alımı yapacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alımla sağlık teşkilatını daha da güçlendireceklerini belirterek, "2025 yılında sağlık sektörüne 37 bin yeni hekim dışı personel kazandıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Başvurularla ilgili detaylar, başvuru tarihleri, kadro dağılımları ve gerekli şartlar, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanacak. Ancak, şu an için başvuru tarihleri ve şartlarına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Adaylar, gelişmeleri takip etmek için Bakanlık tarafından yapılacak duyuruları dikkatle izlemelidir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı hakkında henüz yeni bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılında personel alımı yapılacağını söylemişti. Sağlık Bakanlığı'nın internet adresinden yayınlanacak duyuru ile başvuru süreci başlayacak.






#sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvurusu ne zaman? Başvurular başladı mı?