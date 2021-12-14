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ANKARA

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımı müjdesi verdi. Daha önce 30 bin sözleşmeli sağlık personeli 10 bin de sürekli işçi kadro açıldığını hatırlatan Koca, “Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 bin sözleşmeli personel alım sürecinin başlatıldığını açıkladı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı’na 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdasının yapıldığını hatırlattı.

KILAVUZ ÖSYM’DE

20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuzun ÖSYM’ye gönderildiğini belirten Koca, “Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Arşiv
Arşiv

10 BİNİ HEMŞİRE

Gerekli bilgilerin, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye verildiğini bildiren Koca, şunları kaydetti: “10 bin 348 hemşire, 1600 ebe ve 6 bin 604 sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.”

20 BİN DE MARTTA

“Tercih kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. Duyurular, bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. 40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır.”

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