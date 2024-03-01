Sağlık alanında düzenlemeler öngören yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Sağlık Bakanlığı 9 bin yeni personel alımı alacak

Sağlık alanında düzenlemeler öngören yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Sağlık alanında düzenlemeler öngören yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yasayla sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkarıldı. Böylece 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılmasının önü açıldı.

Ebelerin görev tanımında da değişiklik yapıldı. Buna göre ebeler doğumlarda aktif olarak görev alabilecek. Küçük tıbbi müdahalelerde bulunabilecek.

Yeni mezun diş hekimleri bağımsız muayenehanelerde aktif görev alabilecek. Yasayla ayrıca yerli ilaç sektörünün desteklenmesi amacıyla ilaç ruhsatlandırma süreci kolaylaştırılacak. İki aylık bekleme süresi kaldırılacak, ruhsatname harçları yeni kriterlere göre belirlenecek.

BAKAN KOCA: SAĞLIK CAMİASINA HAYIRLI OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun."





Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 29, 2024

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI SONA ERDİ

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı tercih işlemleri, 21-28 Şubat tarihleri arasında alınacak. ÖSYM üzerinden henüz başvurularını tamamlamayan adaylar 28 Şubat Çarşamba günü saat 23.59’a kadar müracaatlarını iletebilecek. Kılavuzda yer alan bilgide sürenin uzatılmayacağı ifadesi yer aldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2024/5 kılavuzunda tercih sonuçları tarihine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Bakanlık tarafından sonuçların en geç Nisan ayına kadar açıklanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı veya ÖSYM’den konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

SONUÇLAR ÖSYM AİS’TEN AÇIKLANACAK

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

YERLEŞTİRMEDE KPSS PUANI KULLANILACAK

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.







