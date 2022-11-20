Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ilk etapta 42.500 personel alımı için kılavuzların ÖSYM ve İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Bakan Koca'nın açıklamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı personel alımında kılavuzların 14 - 18 Kasım 2022 tarihleri arasında İŞKUR ve ÖSYM'ye gönderilerek erişime açılması ve hemen ardından alımların başlaması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

Bakan Koca, 85 bin personel alımında mülakatın olmayacağını duyurdu. Ancak başvuru şartları henüz belli olmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında en çok alımı Hemşire kadrosuna yapmıştı. Bu yılda benzer şekilde branş dağılımlarında Hemşire kadrosunun öne çıkması bekleniyor. Ancak kadro ve branş dağılımına ilişkin de henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Kılavuzun yayınlanmasının ardından personel alım şartları ve kadro dağılımı belli olacak ve haberimiz güncellenecektir.

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BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA!

31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM’YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun.

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31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM’YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 18, 2022