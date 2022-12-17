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2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura tarihi için geri sayım! Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş sonuçları, isim listesi ne zaman belli olur?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım devam ediyor. İŞKUR üzerinden başvuruları alınan 11 bin 317 sürekli işçi alımı için noter huzurunda kura çekilecek. Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura tarihi için sayılı günler kalırken başvuruda bulunan binlerce aday kuranın detaylarını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı İŞKUR 11 bin 317 işçi alımı kura sonuçları, isim listesi: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alacak. İŞKUR üzerinden alınacak olan işçi alımı için başvuru işlemleri tamamlandı. Bugünlerde ise kura çekimi ne zaman araştırması başladı. Adaylar, Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? merak ediyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için 28 Aralık tarihini açıkladı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ise kura çekimi sona erdikten sonra Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacağı bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

DUYURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADROLARI

Temizlik Görevlisi 5.080

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 3.559

Klinik Destek Elemanı (Hastane) 791

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 604

Elektrikçi (Genel) 275

İnşaat Boyacısı/Boyacı 188

Marangoz 121

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 284

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı 261

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 154

Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans)mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecektir.

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

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