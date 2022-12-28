Özgün Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş sonuçları, isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il nihai isim listesi
ÖZGÜN HABERLER

Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş sonuçları, isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il nihai isim listesi!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim sonuçları bugün açıklanıyor. İŞKUR üzerinden başvuruları alınan 11 bin 317 sürekli işçi alımı için noter huzurunda kura çekilecek. Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura tarihi için sayılı günler kalırken başvuruda bulunan binlerce aday kuranın detaylarını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası sonuçları açıklandı mı? İŞKUR işçi alımı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı sonuçları, nihai isim listesi!

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı İŞKUR 11 bin 317 işçi alımı kura sonuçları, isim listesi: Sağlık Bakanlığı İŞKUR 11.317 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI! TIKLA ÖĞREN!
Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alacak. İŞKUR üzerinden alınacak olan işçi alımı için başvuru işlemleri tamamlandı. Bugünlerde ise kura çekimi sonuçları araştırması başladı. Adaylar, Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? merak ediyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için 28 Aralık tarihini açıkladı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ise kura çekimi sona erdikten sonra Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacağı bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

DUYURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADROLARI

Temizlik Görevlisi 5.080

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 3.559

Klinik Destek Elemanı (Hastane) 791

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 604

Elektrikçi (Genel) 275

İnşaat Boyacısı/Boyacı 188

Marangoz 121

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 284

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı 261

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 154

Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans)mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecektir.

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemesi ne zaman, ne kadar yatacak?
ÖZGÜN
Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemesi ne zaman, ne kadar yatacak?

Şehri savaşalanına çevirdi

Şehri savaş
alanına çevirdi

​Ölü sayısı 63'e çıktı, yağmalamalar başladı.
Dokuz ilde45 adres basıldı

Dokuz ilde
45 adres basıldı

İnternet dolandırıcılarına şafak operasyonu.
Yunan generalden yeni tahrik: Adalara adeta çıkarma yaptı

​58 milyar metreküplük keşfin hikayesi.

Kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

​Ekonomiye ilişkin torba kanun Resmi Gazete'de.

​Sınıra kamyon ve traktörlerle barikat kurdular.

​Kocaeli'de feci kaza: Biri ağır üç yaralı var.

​Tayvan'a yakın adaya güdümlü füze yerleştirecek.

​Bakan Fatih Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi.

​Finalden bir gün önce stadyum Türk polisine emanet edildi.

​1 Ocak itibarıyla uygulanacak.

​PKK'nın Avrupa'daki en büyük hamisi.

​İsrail elçisinden güven mektubu.

​Gaziantep şehidini uğurladı.

​İkinci sırada Eren var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.