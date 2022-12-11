Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 42 bin 500 personelin ataması yapıldı

Sağlık Bakanlığı'nın 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığına işaret eden Bakan Koca, "Mülakat sınavı yok. Hayırlı olsun" sözlerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 1183’ü sözleşmeli personel olmak üzere, toplam 31 bin 183 personel alımı ilanının Resmi Gazete’de yayınlandığını belirten Bakan Koca, şöyle devam etti: "Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, ayrıca, 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak. Mülakat sınavı yok. Hayırlı olsun."

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları 30 Kasım 5 Aralık tarihleri arasında yapıldı. İşkur üzerinden alınacak işçi alımlar için başvurular da 2 Aralık’ta tamamlandı.

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