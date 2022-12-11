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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 42 bin 500 personelin ataması yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." dedi. Ataması yapılan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluştu. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI: Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları

Sağlık Bakanlığı'nın 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığına işaret eden Bakan Koca, "Mülakat sınavı yok. Hayırlı olsun" sözlerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 1183’ü sözleşmeli personel olmak üzere, toplam 31 bin 183 personel alımı ilanının Resmi Gazete’de yayınlandığını belirten Bakan Koca, şöyle devam etti: "Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, ayrıca, 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak. Mülakat sınavı yok. Hayırlı olsun."

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları 30 Kasım 5 Aralık tarihleri arasında yapıldı. İşkur üzerinden alınacak işçi alımlar için başvurular da 2 Aralık’ta tamamlandı.

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