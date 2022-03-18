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Personel alımı başvuru ekranı ile: Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Yine Sağlık Bakanlığı bünyesine 10 bin sağlık personeli, 10 bin işçi alımı gerçekleşecek. Tercih kılavuzu da erişime açıldı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve branş dağılımı: Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Bakan Koca'nın 20 bin personel alımı açıklamasının ardından adayların merakla beklediği personel alımı gerçekleşecek. Tercih kılavuzlarının da yayınlandığı başvurular nasıl yapılır, Sağlık Bakanlığı personel alımının şartları neler? Hepsi haberimizde.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 22 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  • Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DAĞILIMI

5 bin 175’i Hemşire, 800’ü Ebe ve 3 bin 293’ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

  • KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.

ÖSYM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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