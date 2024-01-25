|
Özgün

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum ne?

"Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı kararı ile 2024 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi. 2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum ne?

15:01 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

"Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum ne?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık personeli alımına dair araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında detaylar...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımına dair tarih bilgisi henüz net değil.

Bu kapsamda resmi açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.


#Sağlık Bakanlığı
#Sağlık Bakanlığı personel alımı
#sağlık personeli
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum ne?