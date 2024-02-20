Geçtiğimiz günlerde müjdesi verilen Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024 başvuru kılavuzu ÖSYM açıklamaları 20 Şubat tarihinde adaylar tarafından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama bekleyen sağlık personeline verdiği istihdam müjdesinin ardından gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kadro ve branş dağılımlarına çevrildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuya sağlık personeli alımı için hazırlanan kılavuzun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) gönderildiğini açıkladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 bin personel alımı hakkında sosyal medya hesabı X'te bir paylaşım yaptı. Bakan Koca; "Kendi yolunu aramıza katılarak çizmek isteyen arkadaşlar… Kılavuz bugün ÖSYM’ye gönderildi. Hayırlı olsun." dedi. Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ile ilgili kılavuz yayınlanınca habere eklenecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları henüz başlamadı. Başvuru kılavuzunun yayımlanması ile hem şartların hem de başvuru tarihlerinin belli olması bekleniyor.

"MÜLAKAT YOK"

Personel alımına ilişkin bir tarihin olup olmadığına yönelik soruyu cevaplayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Takvim bugün itibarıyla başladı. Personel alımı imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."







