Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte KPSS-2025/4 yerleştirme sonuç sorgulama ekranı.
KPSS-2025/4 çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın 15.342 sözleşmeli personel alımı için tercih süreci 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında sona ermişti. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar gözlerini çevirmişti. KPSS 2025/4 tercih sonuçları açıklandı.
Sağlık Sakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı?
ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Ataması yapılanlar hangi evrakları teslim edecek?
Yerleştirme sonuçları erişime açıldıktan sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar. Atanmak için hangi evrakın gerekli olduğu ve belgelerin teslim tarihi ve yeri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak.
18 bin yeni personel ataması ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı tarafından 15.342 personel alımı ve 3.658 işçi alımı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ikinci ilan eylül ayında yayımlanacak.