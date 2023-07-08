SAKARYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU Sakarya'da sağanak etkili oldu
Sakarya'nın Erenler ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve bahçeleri su bastı. Büyükşehir, ilçe belediyeleri ile SASKİ ekipleri, kent genelinde olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.
SAKARYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
SAKARYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Sakarya'nın Erenler ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve bahçeleri su bastı.
İlçenin Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'nden geçen dere, sabah başlayan sağanak nedeniyle taştı. Derenin etrafındaki yollar ve bazı evlerin bahçeleri ile tarım alanları su altında kaldı.
Yağmurun azalmasıyla derenin debisi düşerken, bahçe ve yollardaki suyun büyük kısmı çekildi.
Öte yandan, Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi'nde de bir tavuk çiftliğini su bastı. Büyükşehir, ilçe belediyeleri ile SASKİ ekipleri, kent genelinde olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.
YURTTA HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İstanbul’un Anadolu Yakası ve İskenderun Körfezi ile Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege’de kuzeybatı, Doğu Akdeniz’de güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 35
Adana: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30
Samsun: Parçalı bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42